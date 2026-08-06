Mazara, nuova rete idrica in via Frosinone e Castelverde: possibili disservizi durante gli allacci

06/08/2026 10:22:00

A Mazara l’acqua, almeno nelle intenzioni, non dovrà più perdersi per strada. Prosegue il piano del Comune per sostituire le vecchie condotte idriche, ridurre le perdite e rendere più stabile la distribuzione nelle abitazioni.

Sono stati completati i lavori in via Frosinone, mentre in via Castelverde gli interventi sono entrati nella fase conclusiva. Qui sono in corso gli allacciamenti delle singole utenze alla nuova rete, con possibili interruzioni temporanee dell’erogazione.

I lavori in via Castelverde

Secondo il cronoprogramma comunicato dal Servizio Idrico Integrato, salvo imprevisti tecnici, gli allacciamenti dovrebbero essere completati entro mercoledì 12 agosto.

Successivamente la nuova condotta entrerà in esercizio e la vecchia rete, ormai obsoleta, verrà definitivamente disattivata.

Durante questa fase, però, potranno verificarsi disservizi. Alcune abitazioni continueranno per qualche giorno a essere alimentate dalla vecchia condotta, altre saranno già collegate alla nuova. Nel momento del passaggio da una rete all’altra, alcune utenze potrebbero rimanere temporaneamente senza acqua.

“Non soltanto riparazioni, ma sostituzioni complete”

Il dirigente del settore tecnico, Irene Licari, e il responsabile del Servizio Idrico Integrato, Piero Passalacqua, parlano di un cambio di passo nella gestione della rete comunale.

L’obiettivo non è più soltanto intervenire sul singolo guasto, rattoppando di volta in volta la condotta, ma procedere, quando possibile, alla sostituzione completa delle tubazioni e delle prese idriche più deteriorate.

Una strategia che punta a eliminare alla radice le cause delle perdite, migliorando nel lungo periodo la qualità del servizio.

Autobotti disponibili per le emergenze

Il Comune riconosce i disagi che potranno essere provocati dai lavori e chiede ai residenti pazienza durante le operazioni di trasferimento delle utenze.

Per chi dovesse avere particolari necessità resta disponibile il servizio comunale di approvvigionamento tramite autobotti.

I numeri da contattare sono:

0923 671521 e 333 6192060, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13;

333 6191988 per la reperibilità e nei giorni festivi.

L’invito a regolarizzare contatori e allacci

Il Comune invita inoltre i residenti della zona a controllare la propria posizione amministrativa nei confronti del Servizio Idrico Integrato.

In particolare, dovranno rivolgersi agli uffici comunali gli utenti che hanno un contatore intestato a una persona diversa dall’effettivo utilizzatore dell’immobile, quelli privi di una presa idrica regolare e chi deve richiedere un nuovo allaccio o il rifacimento di quello esistente.

Le istanze possono essere presentate negli uffici del Servizio Idrico Integrato, al primo piano di Palazzo dei Cavalieri di Malta, dove sono disponibili la modulistica e l’assistenza del personale.

Altri interventi nei prossimi mesi

Il programma di riqualificazione della rete idrica proseguirà nei prossimi mesi con la sostituzione di altre condotte particolarmente vecchie.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione comunale è ridurre gli sprechi e migliorare un servizio essenziale che, soprattutto nei mesi estivi, non può continuare a dipendere da tubature fragili, perdite continue e riparazioni d’emergenza.



