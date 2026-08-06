Marsala, oggi la Notte dei Saldi: negozi aperti, musica e strade chiuse. Le cose da sapere

06/08/2026 09:05:00

Marsala si prepara a una lunga serata tra acquisti, musica, spettacoli e centro storico pedonale. Oggi, giovedì 6 agosto, torna la Notte dei Saldi, promossa dall’Amministrazione comunale e organizzata dalla Pro Loco Marsala Capo Boeo e dall’Associazione Via Isgrò.

Dalle 18 e fino a tarda sera, Via Roma, Piazza Matteotti, Via Calogero Isgrò e Via XI Maggio si trasformeranno in un unico percorso commerciale e di intrattenimento.

Negozi aperti, dodici postazioni con musica e animazione, tornei, laboratori e attività dedicate ai bambini. Con una conseguenza inevitabile: cambierà anche la circolazione nel centro di Marsala.

Quando e dove

La Notte dei Saldi comincerà alle ore 18.

L’area interessata comprende:

Via Roma;

Piazza Matteotti;

Via Calogero Isgrò;

Via XI Maggio, con ingresso dal lato della stazione ferroviaria.

L’ingresso è libero. RMC101 è media partner dell’iniziativa.

Strade chiuse dalle 17

Per consentire lo svolgimento della manifestazione e favorire il passaggio dei pedoni, la Polizia Municipale ha disposto la chiusura al traffico dalle ore 17 di oggi fino all’una di venerdì 7 agosto nelle seguenti zone:

Via Roma, nel tratto compreso tra via Francesco Crispi e via Itria;

Piazza San Matteo;

Via Calogero Isgrò, tra Piazza Matteotti e Piazza San Matteo.

Saranno inoltre chiusi i tratti delle strade che si immettono nell’area della manifestazione.

Le altre vie interessate

Dalle 17 all’una non si potrà transitare anche in:

Via Giordano Bruno, tra via Tommaso Pipitone e Via Roma;

Via Giuseppe Ferro, tra via Libertà e Via Roma;

Via dello Sbarco, tra Via Finocchiaro Aprile e Via Roma;

Via Falconara, tra via Libertà e Via Roma;

Via Angileri, tra Via Finocchiaro Aprile e Via Roma;

Via Libertà, tra via Itria e via Spanò;

Via San Bilardello, tra Via Finocchiaro Aprile e Piazza Matteotti;

Via Amendola, tra Via Gagini e Piazza Matteotti;

Via Garraffa, tra Via San Lorenzo e via Garibaldi.

In Via Libertà e Via Garraffa sarà consentito il passaggio ai residenti e ai titolari di garage.

Divieto di sosta già dalle 14

Attenzione anche alle automobili parcheggiate.

In Via Roma, Piazza San Matteo e Via Calogero Isgrò il divieto di sosta con rimozione forzata scatterà alle ore 14 e resterà in vigore fino all’una della notte.

Meglio dunque spostare per tempo i veicoli. La Notte dei Saldi dovrebbe servire ad animare il centro, non a ritrovare l’auto sul carro attrezzi.

Dodici postazioni tra musica e spettacoli

Il programma prevede dodici postazioni distribuite lungo il percorso.

Per i bambini ci saranno gonfiabili, face painting, baby dance, teatrino delle marionette e uno spettacolo di magia. Sono previsti anche balli di gruppo e momenti di animazione.

La musica sarà protagonista con diversi dj set, tra cui quelli di Locopaz, Ivo Licari, Alex B, Simone Fiorino e la postazione con DJ Andry e il percussionista Marco Carducci.

Alle 22:30 è previsto il concerto di Giorgia Vassallo e della sua band.

Danza, tango e tornei

Durante la serata si esibiranno le scuole di danza Timbacademy, Laboratorio Milonguero Marsala ed Emozione Danza.

Sono in programma diverse esibizioni di tango curate dal Gruppo Milonguero Marsala.

Spazio anche ai giochi: alle 19:30 si terrà un torneo di scacchi con una scacchiera gigante, organizzato dall’Asd Lilybetana Scacchi. Alle 19 è previsto il torneo di ping pong dell’Asd TT Germaine Lecocq Marsala, mentre alle 21 comincerà il torneo di calcio balilla nello stand del Marsala Calcio.

Arte, ricami e laboratori

Non soltanto negozi e musica.

Alle 18 è previsto un laboratorio dimostrativo di ricamo. Dalle 19 si svolgeranno laboratori artistici e dedicati alla realizzazione di manufatti. Alle 20 partirà invece un’estemporanea di pittura.

L’obiettivo è quello di costruire una serata capace di coinvolgere famiglie, giovani, turisti e commercianti. Una grande passeggiata nel centro di Marsala, con qualche acquisto approfittando dei saldi e, possibilmente, senza dover fare lo slalom tra le automobili.



