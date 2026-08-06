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Cultura
06/08/2026 08:54:00

Marsala, da domenica al Parco di Lilibeo visite con archeologo e brindisi al tramonto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-08-2026/marsala-da-domenica-al-parco-di-lilibeo-visite-con-archeologo-e-brindisi-al-tramonto-450.jpg

Il Parco archeologico di Lilibeo apre una nuova stagione di visite esperienziali. Da domenica 9 agosto, e per tutte le domeniche dell'estate, ArcheOfficina accompagnerà i visitatori in un percorso guidato tra le testimonianze dell'antica città, concludendo l'itinerario con un aperitivo al tramonto sul promontorio di Capo Boeo, affacciato sullo Stagnone.

L'iniziativa punta a offrire un modo diverso di conoscere l'antica Lilybaeum, unendo il racconto archeologico all'esperienza del paesaggio nel momento più suggestivo della giornata.

Un itinerario nell'antica Lilibeo

Il percorso prenderà il via dalla Plateia Aelia, la grande arteria della città romana, per proseguire tra i quartieri residenziali, gli ambienti termali e alcune delle testimonianze più significative dell'antico abitato.

Tra le tappe figurano la domus sotto il Cine Impero e la domus dell'Insula I, nota per i suoi mosaici di ispirazione africana. Il tour condurrà poi i visitatori alla Domus della Venatio, dove sarà possibile osservare da vicino il celebre mosaico di caccia recentemente riportato alla piena fruizione. 

Il cammino proseguirà lungo le fortificazioni affacciate sul mare, che raccontano gli assedi subiti dalla città, fino all'Antro della Sibilla, l'ipogeo situato sotto la chiesa di San Giovanni al Boeo, tradizionalmente legato all'antica sorgente d'acqua dolce del promontorio.

Un brindisi davanti al mare

La visita si concluderà sul promontorio di Capo Boeo, con un calice di vino e un piccolo aperitivo mentre il sole tramonta sullo Stagnone. Un momento pensato non come semplice conclusione del percorso, ma come parte dell'esperienza, in un luogo dove archeologia e paesaggio continuano a dialogare. 

Come partecipare

Il primo appuntamento è in programma domenica 9 agosto. Il raduno è fissato alle 18.30 all'ingresso dell'area archeologica di Capo Boeo, in piazza della Vittoria, davanti a Porta Nuova.

La quota di partecipazione è di 12 euro (intero) e 6 euro per gli under 15 e comprende la visita guidata con archeologo, il calice di vino e l'aperitivo. I posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare ArcheOfficina al 351 4849420 oppure consultare il sito ufficiale. 



Cultura | 2026-08-05 11:35:00
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