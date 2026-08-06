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Cronaca
06/08/2026 11:22:00

Malore nella Riserva dello Zingaro, turista soccorsa in elicottero

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-08-2026/1786008227-0-malore-nella-riserva-dello-zingaro-turista-soccorsa-in-elicottero.jpg

Nuovo intervento di soccorso nella Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, dove nel tardo pomeriggio di mercoledì una turista italiana di 46 anni è stata colta da un improvviso malore mentre si trovava nel settore meridionale dell'area protetta.

 

L'allarme è stato lanciato attraverso il Numero Unico di Emergenza 112, che ha trasferito la richiesta alla Centrale operativa 118 Palermo-Trapani. Quest'ultima ha attivato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), competente per gli interventi sanitari in ambiente montano e impervio.

Per il recupero è stato impiegato un elicottero HH-139B dell'82° Centro SAR del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare, decollato dalla base di Trapani-Birgi. A bordo si sono imbarcati un tecnico di elisoccorso del CNSAS e un aerosoccorritore dell'Aeronautica Militare, che sono stati verricellati sul luogo dell'intervento.

Dopo una prima valutazione delle condizioni della donna, la turista è stata recuperata con il verricello e trasportata rapidamente all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, dove è stata affidata ai sanitari per gli accertamenti e le cure necessarie.

 

Il Soccorso Alpino ha ringraziato la Centrale operativa 118 Palermo-Trapani, il Comando Operazioni Aerospaziali, il Rescue Coordination Centre dell'Aeronautica Militare, il personale dell'82° Centro SAR di Trapani e gli operatori della Riserva dello Zingaro per la collaborazione nelle operazioni di soccorso.



Cronaca | 2026-08-06 08:13:00
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