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Cultura

» Cose di musica
06/08/2026 09:33:00

Trapani, il SIGNUM Saxophone Quartet porta "American Dream" al Chiostro San Domenico

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Un viaggio nella musica americana attraverso quattro sassofoni. È quello proposto da "American Dream", il concerto del SIGNUM Saxophone Quartet in programma domenica 9 agosto alle 21 al Chiostro San Domenico di Trapani, nuovo appuntamento della 78ª Stagione del Luglio Musicale Trapanese "Verbi d'Amore", dedicato quest'anno al verbo "Viaggiare"

Protagonista della serata sarà uno dei quartetti di sassofoni più apprezzati sulla scena internazionale. Il SIGNUM Saxophone Quartet, formato da Michal Knot, Jacopo Taddei, Alan Lužar ed Edoardo Zotti, si è imposto dal debutto alla Carnegie Hall di New York nel 2013 fino al riconoscimento "Rising Stars" della European Concert Hall Organization, esibendosi nelle principali sale da concerto europee e incidendo per Deutsche Grammophon e Berlin Classics.

Un secolo di America in musica

"American Dream" attraversa oltre cento anni di musica statunitense, mettendo in dialogo pagine del repertorio classico e composizioni contemporanee, tutte ripensate per quartetto di sassofoni.

Il programma si apre con il Quartetto "Americano" di Antonín Dvořák, scritto durante il soggiorno del compositore negli Stati Uniti e proposto nella trascrizione realizzata dagli stessi musicisti del SIGNUM. Seguono brani di David Maslanka e Viet Cuong, tra le voci più significative della musica americana contemporanea, prima di arrivare alla seconda parte della serata dedicata a due autori che hanno segnato il Novecento: George Gershwin, con i suoi Three Preludes, e Leonard Bernstein, con una selezione dalle celebri Danze sinfoniche di West Side Story, da Tonight ad America, da Somewhere a Mambo.

La stagione "Verbi d'Amore"

Il concerto si inserisce nella programmazione estiva del Luglio Musicale Trapanese, che accanto all'opera lirica propone un calendario concertistico aperto ai grandi interpreti della scena internazionale.

La 78ª stagione, organizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani, prosegue così il percorso di "Verbi d'Amore", dove ogni spettacolo è associato a un verbo capace di suggerirne il significato e l'esperienza artistica. Per "American Dream" la parola scelta è Viaggiare: un itinerario musicale che attraversa epoche, linguaggi e geografie, affidato al suono di quattro sassofoni. 

I biglietti sono disponibili al botteghino di Villa Margherita, sul sito del Luglio Musicale Trapanese e, salvo disponibilità, anche al Chiostro San Domenico a partire da un'ora prima dell'inizio del concerto. 









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