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Cultura

» Cose di musica
06/08/2026 08:52:00

Pantelleria, "Ornella Senza Fine": l'omaggio a Ornella Vanoni firmato da Giorgia Renosto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-08-2026/1785999198-0-pantelleria-ornella-senza-fine-l-omaggio-a-ornella-vanoni-firmato-da-giorgia-renosto.jpg

Ci sono artisti che attraversano il tempo senza perdere la capacità di parlare al presente. Ornella Vanoni è una di queste. Alla sua voce, alla sua libertà interpretativa e a un repertorio che ha segnato la canzone italiana è dedicato "Ornella Senza Fine", lo spettacolo che domenica 9 agosto, alle ore 21, approderà in Piazza Nazario Sauro, a Pantelleria, nell'ambito della rassegna "Panteschità Estate 2026" promossa dall'Università Popolare di Pantelleria (UNIPANT), con il patrocinio del Comune.

Sul palco ci saranno Giorgia Renosto, voce, e Dario Spezia, alla chitarra, protagonisti di un concerto acustico che non si propone come un semplice tributo, ma come un percorso dentro l'universo artistico della cantante milanese.

Un viaggio nella musica di Vanoni

Il programma attraversa alcune delle tappe fondamentali della carriera di Ornella Vanoni: dagli anni del sodalizio umano e artistico con Gino Paoli fino all'incontro con la bossa nova di Vinicius de Moraes e Toquinho, senza dimenticare le collaborazioni che hanno contribuito a costruire uno dei percorsi più originali della musica italiana.

La scelta di una formazione essenziale, voce e chitarra, punta a mettere al centro la parola, l'interpretazione e la forza narrativa delle canzoni, evitando qualsiasi imitazione per restituire invece il carattere più intimo del repertorio.

«La sua libertà mi ha sempre affascinata»

L'idea dello spettacolo nasce da un legame personale di Giorgia Renosto con l'artista.

«Quando Ornella se n'è andata mi è mancato il fiato. Ci sono dischi che ho ascoltato fino allo sfinimento e brani che ancora oggi non oso cantare perché restano soltanto suoi», racconta la cantante, spiegando come il progetto sia nato dal desiderio di avvicinarsi a quel punto in cui «l'eleganza incontra la sfrontatezza», custodendo la lezione di Vanoni fatta di libertà, ironia e devozione per la parola.

Una collaborazione che si rinnova

L'appuntamento rinnova per il terzo anno consecutivo la collaborazione tra UNIPANT e il duo formato da Giorgia Renosto e Dario Spezia, ormai presenza consolidata dell'estate culturale pantesca.

Renosto è interprete e autrice con una formazione che attraversa la canzone d'autore, il jazz e le influenze latinoamericane; Dario Spezia, chitarrista e arrangiatore pantesco, affianca da anni la ricerca sul repertorio della musica d'autore a un intenso lavoro di rilettura acustica dei grandi classici.

L'ingresso allo spettacolo è gratuito.









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