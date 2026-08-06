Diecimila persone per Loredana Bertè ad Alcamo. Sul palco anche il marsalese Dario Li Voti

06/08/2026 08:01:00

Diecimila spettatori in piazza della Repubblica per il concerto di Loredana Bertè, protagonista domenica sera ad Alcamo con la seconda tappa siciliana dell'"Ancora Ribelle – Summer Tour 2026". Un grande successo di pubblico per quello che rappresenta l'evento di punta dell'estate alcamese, ma anche il più costoso: 164 mila euro per una sola serata, la voce di spesa più consistente di un cartellone estivo che sfiora complessivamente il mezzo milione di euro.

La rocker calabrese ha ripercorso oltre cinquant'anni di carriera, alternando i grandi classici come Dedicato, Non sono una signora, Sei bellissima ed E la luna bussò ai brani più recenti, tra cui Pazza e Cosa ti aspetti da me, senza dimenticare le collaborazioni con Emma e Boomdabash. Momento particolarmente intenso l'omaggio a Ornella Vanoni con Domani è un altro giorno e l'esecuzione di Luna, dedicata alla sorella Mia Martini.

Tra i protagonisti della serata anche un talento del territorio: il batterista marsalese Dario Li Voti che si è esibito davanti alla folla di Alcamo confermando il proprio percorso artistico anche accanto a una delle più importanti interpreti della musica italiana.

La serata ha richiesto anche un importante dispositivo sanitario. La Croce Rossa ha effettuato oltre cinquanta interventi e disposto il trasporto in ospedale di due persone: una per un malore legato a una patologia cardiaca, ricoverata ad Alcamo per accertamenti, e una seconda colpita da arresto cardiaco, trasferita all'ospedale di Trapani. L'associazione aveva deciso di rafforzare autonomamente il servizio previsto, impiegando tre ambulanze e cinque squadre appiedate.

Il concerto di Bertè rappresentava il momento più atteso del cartellone estivo promosso dall'amministrazione comunale guidata da Domenico Surdi. Un evento che ha richiamato migliaia di persone da tutta la provincia, ma che ha anche alimentato il dibattito sull'entità delle risorse investite: 164 mila euro per il solo spettacolo della cantante e quasi 500 mila euro per l'intero programma di eventi estivi organizzato dal Comune di Alcamo.



