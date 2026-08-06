Futsal Mazara: ufficializzate le avversarie nel girone D di serie A2

06/08/2026 07:00:00

La Divisione Calcio a 5, al termine della riunione del Consiglio Direttivo, ha ufficializzato gli organici e la composizione dei gironi del campionato nazionale di Serie A2 2026/27. Con la definizione dei raggruppamenti prende ufficialmente forma la nuova stagione sportiva, che vedrà il Futsal Mazara ai nastri di partenza del campionato di Serie A2 per il terzo anno consecutivo. La formazione gialloblù è stata inserita nel Girone D, composto complessivamente da dodici squadre provenienti da Sicilia e Calabria. Queste le avversarie del Futsal Mazara:

• Blingink Soverato

• Città di Acri

• Drago Acireale

• Futsal Adrano

• Gear Piazza Armerina

• Mascalucia

• Marsala Futsal

• Melilli

• Mistral Palermo

• Reggio Futsal

• Regalbuto

Un raggruppamento che propone diverse sfide di grande interesse, numerosi derby siciliani e confronti tra club che negli ultimi anni si sono ritagliate un ruolo importante nel panorama nazionale. Per il Futsal Mazara sarà una stagione che si apre all'insegna dell'ambizione. Dopo aver raggiunto la semifinale play off, la società gialloblù si presenta ai nastri di partenza con una rosa profondamente rinnovata e con l'obiettivo di confermarsi tra le protagoniste del girone. Nei prossimi giorni la Divisione Calcio a 5 renderà noti il calendario del campionato e le date ufficiali della stagione 2026/27.



