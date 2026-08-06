Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» CALCIO A 5
06/08/2026 07:00:00

Futsal Mazara: ufficializzate le avversarie nel girone D di serie A2

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-08-2026/futsal-mazara-ufficializzate-le-avversarie-nel-girone-d-di-serie-a2-450.jpg

La Divisione Calcio a 5, al termine della riunione del Consiglio Direttivo, ha ufficializzato gli organici e la composizione dei gironi del campionato nazionale di Serie A2 2026/27. Con la definizione dei raggruppamenti prende ufficialmente forma la nuova stagione sportiva, che vedrà il Futsal Mazara ai nastri di partenza del campionato di Serie A2 per il terzo anno consecutivo. La formazione gialloblù è stata inserita nel Girone D, composto complessivamente da dodici squadre provenienti da Sicilia e Calabria. Queste le avversarie del Futsal Mazara:
   • Blingink Soverato 
   • Città di Acri
   • Drago Acireale
   • Futsal Adrano
   • Gear Piazza Armerina
   • Mascalucia
   • Marsala Futsal
   • Melilli
   • Mistral Palermo
   • Reggio Futsal
   • Regalbuto
Un raggruppamento che propone diverse sfide di grande interesse, numerosi derby siciliani e confronti tra club che negli ultimi anni si sono ritagliate un ruolo importante nel panorama nazionale. Per il Futsal Mazara sarà una stagione che si apre all'insegna dell'ambizione. Dopo aver raggiunto la semifinale play off, la società gialloblù si presenta ai nastri di partenza con una rosa profondamente rinnovata e con l'obiettivo di confermarsi tra le protagoniste del girone. Nei prossimi giorni la Divisione Calcio a 5 renderà noti il calendario del campionato e le date ufficiali della stagione 2026/27.









Native | 04/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-08-2026/1785849588-0-marsala-a-scurata-gulino-presenta-dio-e-donna-il-9-agosto-concerto-a-villa-genna.jpg

Marsala, 'A Scurata. Gulino presenta  "Dio è...

Native | 04/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-08-2026/1785771770-0-nuova-ambulanza-di-ultima-generazione-a-valderice-sos-valderice-si-affida-all-esperienza-di-automondo.jpg

Nuova ambulanza di ultima generazione a Valderice: SOS Valderice si affida...

Native | 04/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-07-2026/1785234371-0-notte-dei-saldi-marsala-anima-il-centro-con-musica-danza-e-shopping.jpg

Notte dei Saldi, Marsala anima il centro con musica, danza e shopping