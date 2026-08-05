La Coppa Davis fa tappa a Marsala 

05/08/2026 02:34:00

La Coppa Davis, simbolo del tennis mondiale e del trionfo azzurro, farà tappa anche a Marsala. Il prestigioso trofeo conquistato dall'Italia per il terzo anno consecutivo arriverà al Sunshine Tennis Club il 30 e 31 agosto, nell'ambito del Davis Trophy Tour 2026 promosso dalla Federazione Italiana Tennis e Padel.

Dopo avere superato Austria, Belgio e Spagna, la squadra capitanata da Filippo Volandri, con Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori, Simone Bolelli e Lorenzo Sonego, ha regalato all'Italia la quarta Coppa Davis della sua storia, confermando il momento d'oro del tennis azzurro.

Marsala sarà l'ultima tappa siciliana del tour, che dal 20 al 31 agosto porterà la celebre "Insalatiera d'Argento" in sei circoli dell'Isola. Il percorso inizierà a Brolo, per poi proseguire a Monte Kà Tira, Siracusa, Palermo e infine approdare al Sunshine Tennis Club.

Accanto all'esposizione del trofeo sono previste iniziative dedicate agli appassionati e ai giovani tennisti, con l'obiettivo di avvicinare il pubblico a uno dei simboli più prestigiosi dello sport italiano.

«La leggendaria Insalatiera d'Argento, conquistata dall'Italia nelle ultime tre edizioni, farà tappa in sei prestigiosi circoli della nostra regione», afferma il presidente della Fitp Sicilia Giorgio Giordano, ringraziando il presidente federale Angelo Binaghi e il Consiglio federale per avere scelto ancora una volta la Sicilia.

Giordano sottolinea come il Trophy Tour celebri anche alcuni importanti anniversari dei circoli ospitanti e ricorda il ruolo della Sicilia nel movimento tennistico nazionale: «Quella che arriverà nei nostri circoli non è soltanto una coppa.

È il simbolo di un movimento che ha saputo costruire il proprio successo con visione, competenza, programmazione e passione. È la vittoria del Sistema Italia, un modello che oggi tutto il mondo guarda con ammirazione».

Il presidente regionale evidenzia inoltre il contributo dell'Isola alla crescita del tennis italiano: «Anche la Sicilia è parte di questa storia. Con quasi 350 circoli affiliati, migliaia di tesserati, tecnici e dirigenti, la nostra regione contribuisce ogni giorno alla crescita di una Federazione che è diventata una delle più importanti realtà sportive del Paese».

Infine, un messaggio rivolto ai più giovani: «Per tanti ragazzi vedere da vicino la Coppa Davis significa alimentare un sogno. Per tutti noi significa ricordare che i grandi traguardi non nascono per caso, ma dal lavoro quotidiano, dalla passione e dalla capacità di fare squadra. La Coppa Davis appartiene ai nostri campioni, ma il suo valore appartiene a tutto il tennis italiano».



