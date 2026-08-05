Birgi, ci sono i lavori per la fermata ferroviaria: da domani chiude un tratto della provinciale 21

05/08/2026 12:04:00

Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova fermata ferroviaria a servizio dell'aeroporto "Vincenzo Florio" di Trapani-Birgi. Per consentire l'esecuzione degli interventi, il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha disposto a partire da domani giovedì 6 agosto la chiusura di un tratto della Strada Provinciale 21, tra il chilometro 11+600 e il chilometro 11+850, dove sorgeranno la fermata ferroviaria e il sottopasso collegato.

La circolazione resterà sospesa fino al completamento dei lavori. In accordo con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e con l'impresa incaricata dell'opera, è stato predisposto un percorso alternativo, segnalato e messo in sicurezza, per limitare i disagi agli automobilisti.

Per il presidente del Libero Consorzio, Salvatore Quinci, la nuova fermata rappresenta molto più di una semplice infrastruttura: «Non è soltanto un necessario collegamento con l'aeroporto, ma un tassello di un progetto di crescita che passa dalle parole ai fatti».

Quinci sottolinea inoltre il lavoro svolto dall'ente provinciale, che ha già adottato gli atti di propria competenza sulla SP21 e che, con la recente variazione di bilancio, ha destinato 5 milioni di euro alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali, nell'ambito dei 21 milioni di euro di avanzo di amministrazione applicati.

Secondo il presidente del Libero Consorzio, la realizzazione della fermata ferroviaria di Birgi «conferma l'attenzione di RFI verso il nostro territorio e il valore del gioco di squadra tra le istituzioni», indicando una strategia condivisa per migliorare l'accessibilità dell'aeroporto e sostenere lo sviluppo dell'intera provincia di Trapani.



