Trapani, torna "Zaino Sospeso": raccolta di materiale scolastico per le famiglie fragili

05/08/2026 13:13:00

Anche quest'anno il Lions Club Trapani rinnova uno dei suoi service più partecipati.

Torna infatti "Zaino Sospeso", l'iniziativa solidale che punta a sostenere le famiglie in difficoltà nell'acquisto del materiale scolastico, permettendo a bambine e bambini di iniziare il nuovo anno con tutto l'occorrente per la scuola.

È la terza edizione dell'iniziativa promossa dal club trapanese, che resterà attiva fino al mese di novembre.

Nelle cartolerie aderenti sarà possibile acquistare uno zaino, un astuccio, quaderni, penne, matite, libri e altro materiale didattico, lasciandolo negli appositi contenitori contrassegnati dal logo del progetto. Tutto quanto raccolto sarà successivamente distribuito alle famiglie più fragili del territorio.

Il messaggio è semplice: un quaderno o una penna possono sembrare un piccolo gesto, ma per un bambino che vive una situazione di difficoltà economica significano poter affrontare la scuola con la stessa serenità dei propri compagni, senza sentirsi escluso.

L'iniziativa si inserisce in un progetto di rilevanza nazionale promosso dai Lions italiani.

Nato per contrastare le disuguaglianze e garantire il diritto allo studio, "Zaino Sospeso" coinvolge cartolerie e librerie trasformandole in punti di raccolta del materiale scolastico, che viene poi distribuito attraverso associazioni, parrocchie e istituti scolastici alle famiglie che ne hanno più bisogno.

A Trapani il service è ormai diventato un appuntamento fisso.

L'iniziativa arriva in un momento in cui il peso del caro scuola continua a gravare sui bilanci familiari. Tra zaini, libri, quaderni e cancelleria, l'avvio dell'anno scolastico rappresenta infatti una spesa significativa, soprattutto per i nuclei con più figli.

Da qui l'appello del Lions Club Trapani alla cittadinanza: entrare in una delle cartolerie aderenti, acquistare anche un solo articolo e lasciarlo nel contenitore dedicato può trasformare un piccolo gesto in un aiuto concreto.

Perché, come ricordano i promotori, aiutare un bambino a preparare il proprio zaino significa anche aiutarlo a costruire il proprio futuro.



