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Se ne sono andati

Se ne sono andati
05/08/2026 15:35:00

Campobello piange la piccola Mia Stallone. Oggi i funerali nella chiesa di San Giovanni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-08-2026/campobello-piange-la-piccola-mia-stallone-oggi-i-funerali-nella-chiesa-di-san-giovanni-450.jpg

Un dolore che non ha parole e che coinvolge un’intera comunità. Campobello di Mazara si stringe attorno ai genitori e ai familiari della piccola Mia Stallone, scomparsa prematuramente dopo essere venuta al mondo lo scorso 25 luglio.

 

Le esequie saranno celebrate oggi, mercoledì 5 agosto, alle ore 17, nella chiesa di San Giovanni.

 

Il cordoglio del Comune

 

Anche il sindaco di Campobello di Mazara, Daniele Mangiaracina, e l’Amministrazione comunale hanno espresso la propria vicinanza alla famiglia.

«Il sindaco e l’Amministrazione comunale – si legge nel messaggio di cordoglio – esprimono il più sincero cordoglio e si stringono con affetto ai genitori e a tutti i familiari della piccola Mia Stallone in questo momento di immenso dolore».

 

Il Comune rivolge alla famiglia «le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’intera comunità», custodendo il ricordo della breve vita della bambina e affidandola «a un pensiero di pace».