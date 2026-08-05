Campobello piange la piccola Mia Stallone. Oggi i funerali nella chiesa di San Giovanni

Addio all'agente di Polizia Penitenziaria Claudio Di Dia

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Claudio Di Dia. Il 28 luglio 2026 è salito alla Casa del Padre, lasciando nel dolore familiari, amici e quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo.Claudio Di Dia era un...