Campobello piange la piccola Mia Stallone. Oggi i funerali nella chiesa di San Giovanni

Un dolore che non ha parole e che coinvolge un’intera comunità. Campobello di Mazara si stringe attorno ai genitori e ai familiari della piccola Mia Stallone, scomparsa prematuramente dopo essere venuta al mondo lo scorso 25 luglio.
Le esequie saranno celebrate oggi, mercoledì 5 agosto, alle ore 17, nella chiesa di San Giovanni.
Il cordoglio del Comune
Anche il sindaco di Campobello di Mazara, Daniele Mangiaracina, e l’Amministrazione comunale hanno espresso la propria vicinanza alla famiglia.
«Il sindaco e l’Amministrazione comunale – si legge nel messaggio di cordoglio – esprimono il più sincero cordoglio e si stringono con affetto ai genitori e a tutti i familiari della piccola Mia Stallone in questo momento di immenso dolore».
Il Comune rivolge alla famiglia «le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’intera comunità», custodendo il ricordo della breve vita della bambina e affidandola «a un pensiero di pace».