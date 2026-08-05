Addio all'agente di Polizia Penitenziaria Claudio Di Dia

05/08/2026 09:52:00

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Claudio Di Dia.

Il 28 luglio 2026 è salito alla Casa del Padre, lasciando nel dolore familiari, amici e quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo.

Claudio Di Dia era un agente di Polizia Penitenziaria, professione che ha svolto con dedizione e senso del dovere.

Per chi desidera rendergli un ultimo saluto, la camera ardente sarà allestita presso la Funeral Home Incandela S.r.l., in via Sanseverino 62 a Paceco, a partire da mercoledì 5 agosto 2026 dalle ore 17:30.

I funerali saranno celebrati giovedì 6 agosto 2026 alle ore 9:30 presso la Chiesa Nostra Signora di Lourdes.