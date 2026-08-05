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Cronaca

» Sanità
05/08/2026 14:07:00

Giovedì a Salemi i funerali del dottore Ignazio Scalisi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-08-2026/giovedi-a-salemi-i-funerali-del-dottore-ignazio-scalisi-450.jpg

Saranno celebrati giovedì 6 agosto alle 10:30, nella Chiesa dei Cappuccini di Salemi, i funerali del dottore Ignazio Scalisi, direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina generale con Lungodegenza dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

 

La salma non sarà esposta. Dopo la cerimonia funebre, la sepoltura avverrà nel cimitero di Salemi.

 

Scalisi è morto il 3 agosto a Bergamo, all’età di 68 anni. Nato a Salemi il 28 maggio 1958, era specialista in Medicina interna e lavorava nell’Asp di Trapani dal 1989.

 

Nel corso della sua lunga carriera aveva prestato servizio negli ospedali di Castelvetrano, Salemi e Trapani. Dal 2021 dirigeva il reparto di Medicina generale con Lungodegenza del Sant’Antonio Abate.

 

Era particolarmente apprezzato per la sua esperienza nei settori dell’Epatologia e della Gastroenterologia. Alla famiglia sono giunti il cordoglio del commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Sabrina Pulvirenti, e di tutta l’Azienda sanitaria.









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