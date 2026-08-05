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Politica
05/08/2026 06:00:00

Porta Mazara, Tari, le polemiche. Parla la sindaca Patti

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Tra gli argomenti più delicati c'è la vicenda di Piazza Matteotti e della rimozione delle panchine. Patti rivendica la scelta come parte di un progetto più ampio di rigenerazione urbana: «Hanno deciso i 21 mila cittadini che ci hanno votato, perché hanno votato un programma che prevedeva la riqualificazione di questi spazi, il rafforzamento della sicurezza e il rispetto delle regole». La sindaca precisa inoltre che l'obiettivo è restituire la piazza alle famiglie e ai bambini, contrastando situazioni di degrado e bivacco.

 

Ampio spazio anche al tema della Tari, aumentata di circa il 10%. Patti attribuisce la scelta all'eredità ricevuta dalla precedente amministrazione: «Abbiamo registrato una gestione che in sessanta giorni non ci può appartenere. Non c'è stata una lotta seria all'evasione né alle discariche abusive e abbiamo dovuto prendere atto di costi già maturati». La sindaca assicura però che da adesso partiranno controlli più incisivi contro gli abbandoni dei rifiuti e l'evasione del tributo.

 

Nell'intervista si parla anche dell'infopoint di Porta Garibaldi, delle deleghe della nuova giunta, delle critiche sull'ingresso di alcuni ex assessori dell'amministrazione Grillo e delle prospettive politiche. Patti respinge le accuse di essere condizionata da altri: «Io sono la sindaca della città, non la sindaca del Partito Democratico né di un altro partito», ribadendo di voler amministrare esclusivamente nell'interesse di Marsala.

 



Politica | 2026-08-05 06:00:00
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