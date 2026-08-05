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Cronaca

» Meteo
05/08/2026 07:56:00

Caldo e temporali in Sicilia: doppia allerta. Afa e instabilità sull’Isola

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-08-2026/1785909936-0-caldo-e-temporali-in-sicilia-doppia-allerta-afa-e-instabilita-sull-isola.jpg

Caldo intenso, afa e temporali pomeridiani: la Sicilia si ritrova ancora una volta stretta tra due estremi. Per oggi, mercoledì 5 agosto, la Protezione civile regionale ha diramato due avvisi distinti, confermando una situazione da monitorare su tutto il territorio.

 

Bollino rosso per il caldo a Palermo e Catania

Le città più esposte sono Palermo e Catania, dove scatta il livello 3, il massimo per le ondate di calore.

Nel capoluogo siciliano la temperatura percepita raggiungerà i 37 gradi, mentre a Catania si toccheranno i 39 gradi.

Da domani, inoltre, anche Messina salirà di livello, segno che la fase più intensa del caldo non è ancora alle spalle.

Il bollino rosso indica condizioni di rischio per tutta la popolazione, non solo per le fasce fragili. Il problema, infatti, non è solo la temperatura, ma l’insieme di fattori: umidità alta, scarsa ventilazione e notti tropicali, con valori che faticano a scendere.

 

Allerta gialla per temporali in tutta la Sicilia

Accanto al caldo, torna anche l’instabilità.

La Protezione civile ha diramato allerta gialla su tutta l’Isola per rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nelle zone interne centro-orientali.

Fenomeni tipicamente estivi: brevi, localizzati, ma in alcuni casi anche intensi.

 

Rischio incendi: preallerta ovunque

Resta alta anche l’attenzione sul fronte incendi.

Per oggi è stata disposta una preallerta (livello medio) in tutte le province siciliane, complice il mix tra caldo, vegetazione secca e condizioni favorevoli alla propagazione delle fiamme.

 

Verso Ferragosto: caldo stabile ma più instabile

Le previsioni indicano che l’anticiclone africano continuerà a dominare la scena nei prossimi giorni, ma con caratteristiche diverse rispetto alle settimane scorse.

L’alta pressione sarà infatti più “debole”, favorendo:

  • caldo sopra la media
  • ma anche maggiore instabilità pomeridiana, soprattutto nelle aree interne

Tradotto: estate piena, ma meno “bloccata” e con qualche sorpresa nel pomeriggio.

 

Le raccomandazioni

Le autorità invitano alla prudenza:

  • evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde
  • idratarsi costantemente
  • prestare attenzione a bambini, anziani e persone fragili
  • segnalare tempestivamente eventuali incendi

 

Il quadro, insomma, è chiaro: caldo che non molla e temporali pronti a comparire all’improvviso



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