Caldo e temporali in Sicilia: doppia allerta. Afa e instabilità sull’Isola

Caldo intenso, afa e temporali pomeridiani: la Sicilia si ritrova ancora una volta stretta tra due estremi. Per oggi, mercoledì 5 agosto, la Protezione civile regionale ha diramato due avvisi distinti, confermando una situazione da monitorare su tutto il territorio.
Bollino rosso per il caldo a Palermo e Catania
Le città più esposte sono Palermo e Catania, dove scatta il livello 3, il massimo per le ondate di calore.
Nel capoluogo siciliano la temperatura percepita raggiungerà i 37 gradi, mentre a Catania si toccheranno i 39 gradi.
Da domani, inoltre, anche Messina salirà di livello, segno che la fase più intensa del caldo non è ancora alle spalle.
Il bollino rosso indica condizioni di rischio per tutta la popolazione, non solo per le fasce fragili. Il problema, infatti, non è solo la temperatura, ma l’insieme di fattori: umidità alta, scarsa ventilazione e notti tropicali, con valori che faticano a scendere.
Allerta gialla per temporali in tutta la Sicilia
Accanto al caldo, torna anche l’instabilità.
La Protezione civile ha diramato allerta gialla su tutta l’Isola per rischio meteo-idrogeologico e idraulico.
Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nelle zone interne centro-orientali.
Fenomeni tipicamente estivi: brevi, localizzati, ma in alcuni casi anche intensi.
Rischio incendi: preallerta ovunque
Resta alta anche l’attenzione sul fronte incendi.
Per oggi è stata disposta una preallerta (livello medio) in tutte le province siciliane, complice il mix tra caldo, vegetazione secca e condizioni favorevoli alla propagazione delle fiamme.
Verso Ferragosto: caldo stabile ma più instabile
Le previsioni indicano che l’anticiclone africano continuerà a dominare la scena nei prossimi giorni, ma con caratteristiche diverse rispetto alle settimane scorse.
L’alta pressione sarà infatti più “debole”, favorendo:
- caldo sopra la media
- ma anche maggiore instabilità pomeridiana, soprattutto nelle aree interne
Tradotto: estate piena, ma meno “bloccata” e con qualche sorpresa nel pomeriggio.
Le raccomandazioni
Le autorità invitano alla prudenza:
- evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde
- idratarsi costantemente
- prestare attenzione a bambini, anziani e persone fragili
- segnalare tempestivamente eventuali incendi
Il quadro, insomma, è chiaro: caldo che non molla e temporali pronti a comparire all’improvviso.