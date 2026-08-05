Un vascello fantasma da 200 milioni di euro alle Egadi ...

05/08/2026 12:41:00

Tra Favignana e Levanzo ha fatto la sua comparsa uno degli yacht a vela più spettacolari, tecnologici e misteriosi al mondo: il Black Pearl. Con i suoi 106,7 metri di lunghezza e le sue inconfondibili vele nere, il veliero sembra un vascello pirata del futuro rimasto ad ammirare le acque delle Egadi prima di fare rotta verso Castellammare del Golfo.

Ecco la storia, i segreti tecnici e il motivo legale per cui questo gigante del mare continua a navigare indisturbato nelle acque europee.

Un gigante da 200 milioni: i segreti del Black Pearl

Realizzato nei cantieri olandesi Oceanco e consegnato nel 2018, il Black Pearl è il secondo yacht a vela privato più grande al mondo. Non è solo un'ostentazione di lusso, ma un capolavoro di ingegneria navale ecologica:

I tre alberi e il sistema DynaRig: Dispone di tre alberi rotanti in fibra di carbonio alti 70 metri che sostengono quasi 3.000 metri quadrati di vele.

Dispone di tre alberi rotanti in fibra di carbonio alti che sostengono quasi 3.000 metri quadrati di vele. Vele solari: Le imponenti vele nere non sono solo scenografiche, ma integrano celle solari flessibili in grado di generare energia per i servizi di bordo.

Le imponenti vele nere non sono solo scenografiche, ma integrano celle solari flessibili in grado di generare energia per i servizi di bordo. Traversate ad impatto zero: Grazie a un sistema di rigenerazione tramite l'elica (che produce energia elettrica mentre la barca naviga a vela), il Black Pearl è in grado di attraversare l'Oceano Atlantico senza bruciare una singola goccia di carburante.

Grazie a un sistema di rigenerazione tramite l'elica (che produce energia elettrica mentre la barca naviga a vela), il è in grado di attraversare l'Oceano Atlantico senza bruciare una singola goccia di carburante. Interni da favola: Valutato oltre 200 milioni di dollari , al suo interno ospita un cinema privato, una spa, una piscina con getto controcorrente e un garage per tender e moto d'acqua.

Valutato oltre , al suo interno ospita un cinema privato, una spa, una piscina con getto controcorrente e un garage per tender e moto d'acqua.

Ma perché non è stato sequestrato? La verità sulle sanzioni

La domanda sorge spontanea quando si vede un megayacht legato all'oligarchia russa solcare i mari dell'Unione Europea: perché il Black Pearl non è sotto sequestro o confisca come gli altri beni dei magnati russi?

La risposta sta in una combinazione di date, vicende giudiziarie e status personale del suo armatore originale:

La morte di Oleg Burlakov prima della guerra: L'armatore del veliero era il magnate russo Oleg Burlakov (attivo nel settore del cemento e del gas). Burlakov è deceduto nel giugno 2021 a Mosca per complicazioni da COVID-19, ben otto mesi prima dell'invasione russa dell'Ucraina del febbraio 2022 e del conseguente pacchetto di sanzioni dell'UE.

Nessuna sanzione individuale: Burlakov non è mai stato inserito nelle liste nere delle sanzioni europee o statunitensi prima della sua morte. Le sanzioni internazionali colpivano individui in vita o entità statali legate al Cremlino, non le eredità di cittadini privati deceduti prima del conflitto.

La guerra d'eredità internazionale: Dopo la morte di Burlakov, la proprietà del Black Pearl (registrato sotto bandiera delle Isole Cayman) è finita al centro di una furibonda e complessa battaglia legale per l'eredità da miliardi di dollari tra la moglie, le figlie e la cognata/nipoti dell'oligarca. Il bene è gestito da società fiduciarie e trust occidentali impegnati nelle cause di successione nei tribunali britannici e caraibici.

Per queste ragioni, dal punto di vista del diritto internazionale e marittimo, il veliero non risulta riconducibile ad alcun oligarchico attualmente sanzionato e può navigare ed entrare liberamente nei porti europei.



