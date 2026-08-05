Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Mare e pesca
05/08/2026 12:41:00

Un vascello fantasma da 200 milioni di euro alle Egadi ...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-08-2026/1785926631-0-un-vascello-fantasma-da-200-milioni-di-euro-alle-egadi.jpg

Tra Favignana e Levanzo ha fatto la sua comparsa uno degli yacht a vela più spettacolari, tecnologici e misteriosi al mondo: il Black Pearl. Con i suoi 106,7 metri di lunghezza e le sue inconfondibili vele nere, il veliero sembra un vascello pirata del futuro rimasto ad ammirare le acque delle Egadi prima di fare rotta verso Castellammare del Golfo.

 

Ecco la storia, i segreti tecnici e il motivo legale per cui questo gigante del mare continua a navigare indisturbato nelle acque europee.

 

Un gigante da 200 milioni: i segreti del Black Pearl

 

Realizzato nei cantieri olandesi Oceanco e consegnato nel 2018, il Black Pearl è il secondo yacht a vela privato più grande al mondo. Non è solo un'ostentazione di lusso, ma un capolavoro di ingegneria navale ecologica:

  • I tre alberi e il sistema DynaRig: Dispone di tre alberi rotanti in fibra di carbonio alti 70 metri che sostengono quasi 3.000 metri quadrati di vele.
  • Vele solari: Le imponenti vele nere non sono solo scenografiche, ma integrano celle solari flessibili in grado di generare energia per i servizi di bordo.
  • Traversate ad impatto zero: Grazie a un sistema di rigenerazione tramite l'elica (che produce energia elettrica mentre la barca naviga a vela), il Black Pearl è in grado di attraversare l'Oceano Atlantico senza bruciare una singola goccia di carburante.
  • Interni da favola: Valutato oltre 200 milioni di dollari, al suo interno ospita un cinema privato, una spa, una piscina con getto controcorrente e un garage per tender e moto d'acqua.
  •  

  • Ma perché non è stato sequestrato? La verità sulle sanzioni

 

La domanda sorge spontanea quando si vede un megayacht legato all'oligarchia russa solcare i mari dell'Unione Europea: perché il Black Pearl non è sotto sequestro o confisca come gli altri beni dei magnati russi?

La risposta sta in una combinazione di date, vicende giudiziarie e status personale del suo armatore originale:

  • La morte di Oleg Burlakov prima della guerra: L'armatore del veliero era il magnate russo Oleg Burlakov (attivo nel settore del cemento e del gas). Burlakov è deceduto nel giugno 2021 a Mosca per complicazioni da COVID-19, ben otto mesi prima dell'invasione russa dell'Ucraina del febbraio 2022 e del conseguente pacchetto di sanzioni dell'UE.
  • Nessuna sanzione individuale: Burlakov non è mai stato inserito nelle liste nere delle sanzioni europee o statunitensi prima della sua morte. Le sanzioni internazionali colpivano individui in vita o entità statali legate al Cremlino, non le eredità di cittadini privati deceduti prima del conflitto.
  • La guerra d'eredità internazionale: Dopo la morte di Burlakov, la proprietà del Black Pearl (registrato sotto bandiera delle Isole Cayman) è finita al centro di una furibonda e complessa battaglia legale per l'eredità da miliardi di dollari tra la moglie, le figlie e la cognata/nipoti dell'oligarca. Il bene è gestito da società fiduciarie e trust occidentali impegnati nelle cause di successione nei tribunali britannici e caraibici.

    • Per queste ragioni, dal punto di vista del diritto internazionale e marittimo, il veliero non risulta riconducibile ad alcun oligarchico attualmente sanzionato e può navigare ed entrare liberamente nei porti europei.

     









    Native | 04/08/2026
    https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-08-2026/1785849588-0-marsala-a-scurata-gulino-presenta-dio-e-donna-il-9-agosto-concerto-a-villa-genna.jpg

    Marsala, 'A Scurata. Gulino presenta  "Dio è...

    Native | 04/08/2026
    https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-08-2026/1785771770-0-nuova-ambulanza-di-ultima-generazione-a-valderice-sos-valderice-si-affida-all-esperienza-di-automondo.jpg

    Nuova ambulanza di ultima generazione a Valderice: SOS Valderice si affida...

    Native | 04/08/2026
    https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-07-2026/1785234371-0-notte-dei-saldi-marsala-anima-il-centro-con-musica-danza-e-shopping.jpg

    Notte dei Saldi, Marsala anima il centro con musica, danza e shopping