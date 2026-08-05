WhatsApp raddoppia: due account sullo stesso telefono. Ecco come attivarli

Due numeri, due profili, un solo smartphone. WhatsApp introduce la possibilità di utilizzare contemporaneamente due account sullo stesso telefono, senza dover uscire ogni volta dall’applicazione o portare con sé due dispositivi.
La funzione è pensata soprattutto per chi vuole separare il numero personale da quello professionale. Il passaggio da un profilo all’altro avviene direttamente dalle impostazioni dell’app.
Cosa serve
Per aggiungere un secondo account è necessario avere:
- un secondo numero di telefono;
- una seconda scheda Sim, fisica oppure eSim;
- uno smartphone compatibile con più Sim.
Ogni account deve quindi essere associato a un numero differente.
Come aggiungere il secondo profilo
Su Android bisogna aprire le impostazioni di WhatsApp, selezionare la freccia o il simbolo “più” accanto al proprio nome e scegliere “Aggiungi account”.
Su iPhone la funzione si trova invece nell’area del profilo, accessibile dall’icona in basso a destra. Dopo la configurazione sarà possibile passare rapidamente da un account all’altro senza effettuare ogni volta la disconnessione.
Privacy e notifiche separate
I due profili restano indipendenti. Per ciascun account sarà possibile scegliere impostazioni differenti per privacy, notifiche, suonerie e archiviazione delle conversazioni.
Chi utilizza WhatsApp anche per lavoro potrà, ad esempio, silenziare il profilo professionale fuori dall’orario di servizio, lasciando attive le notifiche del numero personale.
Una novità semplice, ma utile: soprattutto per chi, fino a oggi, era costretto a vivere con due telefoni in tasca.