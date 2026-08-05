Alcamo, scontro frontale sulla Provinciale 47: cinque feriti, anche due bambini

05/08/2026 12:00:00

Un altro grave incidente sulle strade di Alcamo. Due automobili si sono scontrate frontalmente lungo la strada provinciale 47 e cinque persone sono rimaste ferite. Tra loro ci sono anche due bambini.

L’impatto, avvenuto poco dopo la mezzanotte nella notte tra il 3 e il 4 agosto, è stato particolarmente violento. Entrambe le vetture hanno riportato danni ingenti, ma fortunatamente, secondo i primi referti medici, nessuna delle persone coinvolte sarebbe in pericolo di vita.

Cinque persone trasportate in ospedale

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118. I cinque feriti sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Tra le persone coinvolte ci sono anche due bambini. Le loro condizioni, così come quelle degli altri feriti, non desterebbero particolare preoccupazione.

Resta da chiarire la dinamica dello scontro e le ragioni per le quali le due automobili si siano trovate l’una contro l’altra lungo la Provinciale 47.

Proseguono le indagini sulla morte di Alex Dara

Il nuovo incidente avviene a pochi giorni dalla tragedia costata la vita ad Alex Dara, il giovane di 25 anni morto nella notte del 28 luglio lungo il tratto alcamese della Statale 113.

Dara viaggiava in sella al suo scooter 150 in direzione Alcamo quando, poco prima della seconda galleria del collegamento con Partinico, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto violentemente sull’asfalto.

Secondo le prime ricostruzioni, non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. Le indagini, tuttavia, sono ancora in corso.

Al vaglio le telecamere private

Gli investigatori stanno esaminando anche le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza privati presenti nella zona, nella speranza di ricostruire gli ultimi istanti prima della caduta.

La famiglia del giovane, assistita da un legale, sta raccogliendo ogni elemento utile per capire cosa abbia provocato la perdita di controllo dello scooter.

Tra gli aspetti sui quali si concentra l’attenzione c’è anche la scarsa illuminazione del tratto stradale. Una strada buia, già considerata pericolosa, sulla quale una settimana fa si è spezzata la vita di un ragazzo di appena 25 anni.



