Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
05/08/2026 11:05:00

Mazara del Vallo, torna "Stelle sul Mazzaro"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-08-2026/1785920799-0-mazara-del-vallo-torna-stelle-sul-mazzaro.jpg

La notte di San Lorenzo, a Mazara del Vallo, si festeggia guardando il cielo ma anche il mare. Lunedì 10 agosto torna "Stelle sul Mazzaro", la manifestazione che da cinque edizioni trasforma il piazzale della chiesa e il porticciolo turistico di San Vito in un percorso dedicato alle eccellenze del territorio, dove enogastronomia, cultura e spettacolo si intrecciano in uno dei luoghi più suggestivi della città.

L'iniziativa è organizzata dall'associazione Strada del Vino e dei Sapori Val di Mazara, in collaborazione con l'Asd Stella Polare, che gestisce l'approdo turistico di San Vito, con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo e nell'ambito del cartellone dell'Estate Mazarese 2026

I riconoscimenti alle "Stelle del Mazzaro"

La serata prenderà il via alle 21 nel piazzale del Santuario di San Vito con la consegna dei riconoscimenti "Stelle del Mazzaro", assegnati a sei mazaresi che si sono distinti per il loro impegno e il contributo dato alla comunità. Alla cerimonia parteciperanno autorità civili, militari e religiose, insieme a personalità del territorio chiamate a consegnare i premi.

Musica, moda e il Villaggio del Gusto

Accanto ai momenti istituzionali non mancherà l'intrattenimento. Sul palco salirà la Revival Band, con un repertorio dedicato ai grandi successi dei complessi italiani degli anni Sessanta e Settanta, mentre una sfilata del brand Mango accompagnerà il pubblico lungo la serata.

Cuore della manifestazione sarà ancora una volta il Villaggio del Gusto, allestito nell'area del porticciolo. Qui i visitatori potranno degustare i prodotti delle aziende associate alla Strada del Vino e dei Sapori Val di Mazara, partecipare ai banchi d'assaggio curati dai sommelier dell'AIS Trapani e conoscere le produzioni agroalimentari del territorio in un percorso che racconta la Val di Mazara attraverso i suoi sapori.

Il Mediterraneo in tavola

Uno degli elementi più caratteristici dell'evento è il dialogo tra le culture che convivono a Mazara del Vallo. Grande spazio sarà dedicato alla comunità tunisina, protagonista con il tradizionale cous cous, altre specialità gastronomiche, manufatti artigianali, musiche arabe, spettacoli di danza del ventre e performance con il fuoco. Non mancherà la possibilità di degustare il gelato di Ciolla's, mentre esposizioni artistiche e pittoriche completeranno il percorso sul lungomare.

A chiudere la quinta edizione di "Stelle sul Mazzaro" saranno, come da tradizione, i giochi pirotecnici di mezzanotte, che illumineranno il porticciolo di San Vito nella notte dedicata alle stelle cadenti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l'organizzazione al 327 2497547 oppure scrivere a info@stradadelvinovaldimazara.it.



Cultura | 2026-08-05 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-08-2026/che-fine-hanno-fatto-gli-arazzi-fiamminghi-di-marsala-250.jpg

Che fine hanno fatto gli arazzi fiamminghi di Marsala?

Restaurati, imballati e dimenticati. Gli otto arazzi fiamminghi di Marsala, uno dei patrimoni artistici più importanti della città, sono ancora chiusi nelle casse. Da anni attendono di essere esposti nella nuova sede museale...







Native | 04/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-08-2026/1785849588-0-marsala-a-scurata-gulino-presenta-dio-e-donna-il-9-agosto-concerto-a-villa-genna.jpg

Marsala, 'A Scurata. Gulino presenta  "Dio è...

Native | 04/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-08-2026/1785771770-0-nuova-ambulanza-di-ultima-generazione-a-valderice-sos-valderice-si-affida-all-esperienza-di-automondo.jpg

Nuova ambulanza di ultima generazione a Valderice: SOS Valderice si affida...

Native | 04/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-07-2026/1785234371-0-notte-dei-saldi-marsala-anima-il-centro-con-musica-danza-e-shopping.jpg

Notte dei Saldi, Marsala anima il centro con musica, danza e shopping