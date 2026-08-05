Mazara del Vallo, torna "Stelle sul Mazzaro"

05/08/2026 11:05:00

La notte di San Lorenzo, a Mazara del Vallo, si festeggia guardando il cielo ma anche il mare. Lunedì 10 agosto torna "Stelle sul Mazzaro", la manifestazione che da cinque edizioni trasforma il piazzale della chiesa e il porticciolo turistico di San Vito in un percorso dedicato alle eccellenze del territorio, dove enogastronomia, cultura e spettacolo si intrecciano in uno dei luoghi più suggestivi della città.

L'iniziativa è organizzata dall'associazione Strada del Vino e dei Sapori Val di Mazara, in collaborazione con l'Asd Stella Polare, che gestisce l'approdo turistico di San Vito, con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo e nell'ambito del cartellone dell'Estate Mazarese 2026.

I riconoscimenti alle "Stelle del Mazzaro"

La serata prenderà il via alle 21 nel piazzale del Santuario di San Vito con la consegna dei riconoscimenti "Stelle del Mazzaro", assegnati a sei mazaresi che si sono distinti per il loro impegno e il contributo dato alla comunità. Alla cerimonia parteciperanno autorità civili, militari e religiose, insieme a personalità del territorio chiamate a consegnare i premi.

Musica, moda e il Villaggio del Gusto

Accanto ai momenti istituzionali non mancherà l'intrattenimento. Sul palco salirà la Revival Band, con un repertorio dedicato ai grandi successi dei complessi italiani degli anni Sessanta e Settanta, mentre una sfilata del brand Mango accompagnerà il pubblico lungo la serata.

Cuore della manifestazione sarà ancora una volta il Villaggio del Gusto, allestito nell'area del porticciolo. Qui i visitatori potranno degustare i prodotti delle aziende associate alla Strada del Vino e dei Sapori Val di Mazara, partecipare ai banchi d'assaggio curati dai sommelier dell'AIS Trapani e conoscere le produzioni agroalimentari del territorio in un percorso che racconta la Val di Mazara attraverso i suoi sapori.

Il Mediterraneo in tavola

Uno degli elementi più caratteristici dell'evento è il dialogo tra le culture che convivono a Mazara del Vallo. Grande spazio sarà dedicato alla comunità tunisina, protagonista con il tradizionale cous cous, altre specialità gastronomiche, manufatti artigianali, musiche arabe, spettacoli di danza del ventre e performance con il fuoco. Non mancherà la possibilità di degustare il gelato di Ciolla's, mentre esposizioni artistiche e pittoriche completeranno il percorso sul lungomare.

A chiudere la quinta edizione di "Stelle sul Mazzaro" saranno, come da tradizione, i giochi pirotecnici di mezzanotte, che illumineranno il porticciolo di San Vito nella notte dedicata alle stelle cadenti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l'organizzazione al 327 2497547 oppure scrivere a info@stradadelvinovaldimazara.it.



