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Cittadinanza
05/08/2026 10:14:00

ATM Trapani, ORSA: "Dimissioni CdA confermano i nostri dubbi"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-08-2026/atm-trapani-orsa-dimissioni-cda-confermano-i-nostri-dubbi-450.jpg

Le dimissioni del presidente Francesco Murana anticipavano una fase delicata per ATM Trapani. Adesso, con l'uscita di scena anche della vicepresidente Laura Montanti, la crisi ai vertici della partecipata comunale si aggrava e alimenta dubbi e perplessità sulla gestione dell'azienda.

 

A intervenire è il sindacato OR.S.A. Trasporti, che collega direttamente il terremoto nel Consiglio di amministrazione alle contestazioni avanzate nelle scorse settimane sulla procedura di selezione del nuovo "Gestore dei Trasporti", figura strategica per il servizio di trasporto pubblico locale. 

 

Secondo il sindacato, le dimissioni arrivano dopo le denunce e gli esposti presentati in merito alla procedura selettiva, già finita al centro di un duro confronto con il Comune di Trapani. 

ORSA sostiene che esista una "singolare e inquietante contiguità temporale" tra le proprie segnalazioni, i rilievi formulati dal Segretario generale del Comune, dal dirigente dell'Ufficio Partecipate e dal Collegio sindacale e la successiva uscita di scena dei vertici aziendali. 

"Quella che l'Amministrazione Comunale ha cercato di derubricare a semplice dialettica si è rivelata una crepa istituzionale e gestionale insanabile", afferma Fabio Perre, segretario regionale di OR.S.A. Autoferro-TPL, secondo il quale le dimissioni confermerebbero "nei fatti" i dubbi avanzati sulla regolarità e sulla trasparenza delle procedure. 

 

La vicenda nasce dalla selezione interna per il Gestore dei Trasporti, contestata dal sindacato per presunte criticità rispetto ai principi di trasparenza e imparzialità previsti dal Testo unico sulle società partecipate. 

ORSA aveva inviato una diffida non solo ai vertici di ATM, ma anche al sindaco Giacomo Tranchida, al Prefetto e alla Procura, mentre il primo cittadino aveva respinto le accuse parlando di una "singolare convergenza" tra le posizioni del sindacato e quelle espresse dal direttore generale dell'azienda. 

 

Adesso il sindacato chiede al sindaco di Trapani di procedere rapidamente alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione per garantire la continuità aziendale e tutelare i lavoratori. 

ORSA sollecita inoltre il blocco degli atti contestati, chiedendo che ATM non proceda con nuove nomine o con atti di straordinaria amministrazione collegati alle procedure selettive finite sotto contestazione fino al completo ripristino della governance. 

 

La crisi arriva in un momento particolarmente delicato per la società partecipata, impegnata nella riorganizzazione del trasporto pubblico, reduce da mesi segnati da tensioni sindacali e dalla sentenza per condotta antisindacale e, più recentemente, dall'approvazione del nuovo contratto integrativo aziendale da parte del 93% dei lavoratori. 

 

Resta ora da capire quali saranno le decisioni dell'amministrazione comunale per ricostituire il vertice di ATM e riportare stabilità in una delle società partecipate più strategiche per i servizi della città.









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