Basket femminile: la GolfoBasket Alcamo attesa da tre importanti amichevoli

05/08/2026 16:30:00

Saranno tre le amichevoli precampionato della GolfoBasket Woman Alcamo in vista dell’inizio ufficiale del torneo di Serie A2 femminile fissato per il 4 ottobre. Tre impegni che serviranno a coach Vincenzo Ferrara come prove generali in vista dell’inizio della stagione e per mettere a punto i meccanismi di gioco del nuovo roster. Tre uscite per affinare condizione ed intesa tra le giocatrici confermate e le nuove arrivate. La prima amichevole è in programma l’11 settembre al PalaCannizzaro di Caltanissetta, dove le alcamesi affronteranno il Ragusa. Sette giorni dopo, il 18 settembre, la GolfoBasket volerà a Vicenza per affrontare al PalaGoldoni la locale formazione ed, infine, il 19 settembre la formazione di coach Ferrara affronterà l’Ecodent Alpo Basket al Palazzetto Villafranca di Verona.



