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» Agroalimentare
05/08/2026 17:00:00

Le Terre del Gattopardo incontrano Éric Vuillard 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-08-2026/le-terre-del-gattopardo-incontrano-eric-vuillard-450.jpg

Le Terre del Gattopardo hanno incontrato Éric Vuillard, vincitore della XXI edizione del Premio Letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa. L'incontro si è svolto nella Tenuta di Donnafugata a Contessa Entellina, dove lo scrittore francese è stato accolto da José Rallo e dalla madre Gabriella, fondatrice dell'azienda insieme al marito Giacomo.

 

Accompagnato dalla giuria del Premio, Vuillard ha visitato i vigneti, il giardino e la cantina, già in vendemmia, degustando i vini dell'azienda e scoprendo un paesaggio che ancora oggi restituisce i colori, la luce e l'atmosfera che ispirarono Tomasi di Lampedusa.

 

La giornata si è conclusa a Santa Margherita di Belìce con la cerimonia ufficiale di consegna del Premio, assegnato quest'anno a Éric Vuillard per “L'ordine del giorno” (edizioni e/o).

L'opera racconta i fattori che resero possibile l’ascesa del nazismo, richiamando uno dei temi centrali del Gattopardo: il mutare degli equilibri politici e sociali nella Sicilia della nascente Unità d'Italia, quando l’aristocrazia si confronta con l'affermarsi di una nuova classe dirigente.

Due opere lontane nel tempo e nello spazio, ma sorprendentemente vicine nello sguardo con cui leggono i meccanismi del potere nella Storia.

 

Da anni Donnafugata accompagna il Premio Letterario Tomasi di Lampedusa. Un rapporto che affonda le sue radici nel Gattopardo: nelle terre che hanno ispirato il romanzo, dove sorge la Tenuta di Contessa Entellina, e nel nome Donnafugata, che a quell'opera si richiama.

«Ogni edizione del Premio è un'occasione per accogliere autori che, con le loro opere, interrogano il nostro tempo. Incontrarli nella nostra Tenuta significa creare uno spazio di ascolto e di dialogo, in cui letteratura, territorio ed esperienze si arricchiscono reciprocamente – ha dichiarato José Rallo -. È questo il senso più autentico del nostro legame con il Premio.»

La visita si è conclusa con una dedica che Éric Vuillard ha lasciato a Gabriella e José Rallo su una copia del suo libro, racchiudendo in poche parole il ricordo della giornata trascorsa nelle Terre del Gattopardo: «L'ordine del giorno, dove il sole è un astro freddo ben lontano dalla Sicilia».









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