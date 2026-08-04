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Sport

» Volley
04/08/2026 07:00:00

Volley maschile: il Volley Gibellina ammesso al Campionato Nazionale di Serie B

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-08-2026/volley-maschile-il-volley-gibellina-ammesso-al-campionato-nazionale-di-serie-b-450.jpg

È ufficiale: l’ASD Volley Gibellina 2004 è stata ammessa al Campionato Nazionale di Serie B FIPAV per la stagione 2026/27. Per la prima volta nella storia della pallavolo gibellinese una squadra raggiunge questo livello, un risultato che riempie di orgoglio l’intera comunità e segna una pagina nuova per lo sport trapanese. La promozione arriva dopo una stagione fatta di impegno, sacrifici e continuità. La società conta quasi 150 iscritti tra settore giovanile e prima squadra, segno di una realtà viva e radicata nel territorio. Essere ammessi in Serie B non è solo un riconoscimento sportivo: è la conferma del lavoro di allenatori, dirigenti, atleti e famiglie che hanno creduto nel progetto stagione dopo stagione.

La Presidente della ASD Volley Gibellina 2004, Lilia Barbiera, dichiara: “Questa promozione è il frutto del lavoro di un gruppo di ragazze e ragazzi guidati dalla passione per la pallavolo e dall’amore per la nostra città. Porteremo con orgoglio il nome di Gibellina in Serie B e lo faremo mostrando il valore sportivo e culturale del nostro territorio. Essere l’unica squadra maschile della provincia di Trapani a partecipare ad un campionato nazionale maschile rappresenta un’opportunità straordinaria di promozione per Gibellina Capitale dell’Arte Contemporanea e per l’intera provincia. Continueremo a giocare per la nostra città, per la maglia che indossiamo, per le famiglie e per i tifosi. Ogni partita sarà un’occasione per raccontare chi siamo e da dove veniamo”.



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