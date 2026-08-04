Faro di Punta Libeccio a Marettimo, FdI: «Sosteniamo recupero e valorizzazione»

04/08/2026 11:04:00

«Esprimiamo pieno sostegno all'appello promosso dall'Associazione C.S.R.T. "Marettimo" e alla richiesta avanzata dal sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto, per un intervento immediato finalizzato al recupero, alla messa in sicurezza e alla valorizzazione del Faro di Punta Libeccio, simbolo storico dell'isola e patrimonio dell'intero arcipelago delle Egadi».

Lo afferma Nino Maiorana, commissario di Fratelli d'Italia-Isole Egadi, aggiungendo: «Il Faro di Punta Libeccio non rappresenta solo un presidio strategico per la sicurezza della navigazione nel Canale di Sicilia, ma è un luogo che custodisce la memoria, la storia e l'identità della comunità di Marettimo. Per questo Fratelli d'Italia è al fianco dei cittadini e dell'Associazione C.S.R.T., affinché questo patrimonio venga restituito alla collettività e preservato per le future generazioni».

Maiorana e il commissario regionale di Fratelli d'Italia, Luca Sbardella, hanno effettuato un sopralluogo prendendo visione dello stato del sito e ribadendo l'impegno del partito a sostenerne il recupero, la valorizzazione e la pubblica fruizione. «Ci impegneremo con determinazione affinché la storia di quest'isola rimanga sempre nelle mani dei figli di questa terra. Non permetteremo che un simbolo così importante venga abbandonato al degrado o dimenticato. Porteremo l'appello dell'Associazione C.S.R.T. "Marettimo" in tutte le sedi istituzionali competenti, coinvolgendo il Governo nazionale, il Ministero della Difesa, la Marina Militare, l'Agenzia del Demanio e ogni organismo interessato,

affinché si giunga rapidamente a una soluzione concreta».

Il commissario regionale Luca Sbardella sottolinea: «Fratelli d'Italia considera la tutela del patrimonio storico, culturale e identitario una priorità politica. Il recupero del Faro di Punta Libeccio rappresenta un'occasione straordinaria per coniugare conservazione, sviluppo sostenibile, ricerca scientifica e promozione del territorio. Sosterremo ogni iniziativa utile affinché questo bene torni a essere un punto di riferimento per Marettimo e per tutta la Sicilia, valorizzando il lavoro e le proposte avanzate dalla comunità locale». Fratelli d'Italia, quindi, ribadisce il proprio impegno affinché il progetto di recupero del Faro possa tradursi in un'opportunità concreta di crescita per Marettimo, nel pieno rispetto della sua storia e della sua identità, condividendo la prospettiva di una struttura capace di ospitare attività culturali, scientifiche e di tutela ambientale, sempre nel segno dell'interesse pubblico e della valorizzazione del territorio.

«Continueremo a seguire con la massima attenzione l'evoluzione della vicenda, sostenendo ogni iniziativa istituzionale necessaria affinché il Faro di Punta Libeccio torni a essere il simbolo della forza, della storia e dell'orgoglio di Marettimo» sottolineano da FdI.



