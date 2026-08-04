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» Università
04/08/2026 10:02:00

Il Consorzio Universitario Trapanese partner di "Incontri mediterranei"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-08-2026/il-consorzio-universitario-trapanese-partner-di-incontri-mediterranei-450.jpg

Grande partecipazione lo scorso 20 luglio ad Agrigento per il primo appuntamento del progetto "Incontri Mediterranei", iniziativa che vede il Comune di Agrigento nel ruolo di capofila e il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani quale partner scientifico.

 

L'incontro ha rappresentato un'importante occasione di confronto sul valore della filiera ittica siciliana e sul contributo della ricerca scientifica alla qualità e alla competitività del comparto.

Nel corso dell'evento, la professoressa Concetta Messina ha illustrato una relazione dedicata agli attributi di qualità dei prodotti ittici, evidenziando il ruolo fondamentale della ricerca scientifica nel supportare le imprese del settore e nel promuovere una maggiore consapevolezza dei consumatori verso i prodotti ittici siciliani, siano essi pescati, allevati o trasformati.

 

La giornata si è conclusa con un coinvolgente laboratorio sensoriale, che ha consentito ai partecipanti di approfondire le caratteristiche organolettiche delle produzioni ittiche locali attraverso un'esperienza diretta.

L'iniziativa rientra nel programma delle attività del progetto finanziato nell'ambito del PN FEAMPA 2021/2027, bando 2.2 – Azione 4 – C.O. 16. Il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani partecipa al progetto mettendo a disposizione la consolidata esperienza dell'Istituto di Biologia Marina, da anni impegnato nella ricerca scientifica e nel trasferimento di innovazione a sostegno delle aziende del comparto ittico siciliano.

 

«La partecipazione del Consorzio a questo progetto – dichiara la presidente del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, Maria Pia Castiglione– conferma il nostro impegno nel mettere la ricerca scientifica al servizio dello sviluppo del territorio. Valorizzare le eccellenze della filiera ittica siciliana significa sostenere le imprese, promuovere una cultura del consumo consapevole e rafforzare il legame tra università, ricerca e sistema produttivo. "Incontri Mediterranei" rappresenta un'importante occasione di divulgazione scientifica e di crescita condivisa, in linea con la missione del nostro Consorzio».









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