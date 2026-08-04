Trapani, gli Onesti Marinai ripartono dalla Maestranza del Mare: rinnovati gli organi sociali

04/08/2026 08:49:00

Nuova dirigenza e nuovi obiettivi per una delle istituzioni più antiche della città.

La Società di Mutuo Socorso fra gli Onesti Marinai di Trapani, fondata nel 1864, ha rinnovato integralmente i propri organi sociali, aprendo una nuova fase che punta a rafforzare il legame con la marineria trapanese, valorizzare il patrimonio storico e rilanciare la vita associativa.

La Società nacque come organismo mutualistico per assistere gli uomini di mare e le loro famiglie e, nel corso dei decenni, è diventata uno dei pilastri della tradizione marinara e della Processione dei Misteri di Trapani.

Alla guida del nuovo Consiglio direttivo è stato eletto il capitano di macchina Tommaso Telami, che assume la presidenza.

Vicepresidente sarà il comandante Alessandro Ficara, mentre il ruolo di segretario è stato affidato al comandante Carlo Figliomeni.

Tesoriera è stata nominata Rosa Salone.

Completano il Consiglio direttivo il comandante Giuseppe Cernigliaro, i capitani di macchina Francesco Paolo Cammareri e Bartolomeo Figuccio, insieme a Giuseppe Miceli e Girolamo Salone.

Rinnovato anche il Collegio Sindacale, formato da figure con competenze professionali maturate in diversi ambiti. Ne fanno parte Filippo Amodeo, amministratore della Nino Castiglione Srl e vicepresidente vicario di Sicindustria Trapani, l'avvocato tributarista Francesco Spina, il revisore legale Pietro Ravazza, Rosanna Grimaudo, responsabile amministrativa della EST Impresa Portuale e segretaria FIT Cisl Trapani, e Carlo D'Amico, marittimo e socio della Società.

Contestualmente è stata eletta anche la nuova Deputazione del Sacro Gruppo "La Caduta al Cedron", affidato storicamente al Ceto dei Naviganti, che ogni Venerdì Santo accompagna uno dei gruppi più rappresentativi della Processione dei Misteri.

A ricoprire il ruolo di Capo Console sarà il comandante Giuseppe Cernigliaro, affiancato dai vice capi consoli Alessandro Ficara e Tommaso Telami. Segretario sarà Giuseppe Miceli, mentre Girolamo Salone ricoprirà l'incarico di tesoriere.

La Società cura infatti l'amministrazione del gruppo sacro fin dalla propria fondazione, mantenendo vivo uno dei legami più antichi tra le maestranze cittadine e la Processione dei Misteri.

Il rinnovo assume un significato simbolico perché sancisce il ritorno della piena gestione dell'associazione alla Maestranza del Mare, rinsaldando un rapporto che dura da oltre 160 anni.

Tra gli obiettivi annunciati dalla nuova dirigenza figurano il recupero dell'archivio storico e del patrimonio documentale della Società, il coinvolgimento delle nuove generazioni di marittimi, la riqualificazione della sede sociale e la promozione di iniziative culturali e sociali per rafforzare il ruolo dell'associazione nella vita della città.

"La nostra volontà – afferma il neopresidente Tommaso Telami – è quella di costruire un percorso condiviso che sappia coniugare il rispetto della nostra storia con una visione moderna della Società. Torniamo a mettere la Maestranza del Mare al centro dell'attività associativa, con entusiasmo, spirito di servizio e il desiderio di coinvolgere tutti i soci in un progetto di crescita e rinnovamento".



