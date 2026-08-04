Mazara del Vallo, il cinema torna sotto le stelle e il weekend profuma di pane e pasta

04/08/2026 09:02:00

Il sipario del Mezzo Festival si è appena chiuso, ma l'estate di Mazara non rallenta. Anzi, cambia ritmo. Questa settimana il cartellone dell'Estate Mazarese 2026 passa dal grande schermo agli incontri con gli autori, dagli spettacoli per bambini alle tradizioni gastronomiche, accompagnando la città verso uno degli appuntamenti più attesi dell'agosto mazarese: la Festa del Pane e della Pasta, in programma da venerdì 7 a domenica 9 agosto alla Borgata Costiera.

Il cinema recupera il tempo perduto

Si riparte martedì 4 agosto con Cinema sotto le Stelle, nell'Atrio di Santa Caterina. Alle 21.30 sarà proiettato "After the Hunt", mentre nei giorni successivi la rassegna proporrà un film diverso ogni sera: mercoledì "Cena di classe", giovedì "Le tre ciotole", venerdì "La Grazia" di Paolo Sorrentino, sabato "Primavera" e domenica "Buen Camino". Una programmazione che alterna commedia, cinema d'autore e produzioni italiane recenti, trasformando il cortile di Santa Caterina in una sala all'aperto dove il cinema diventa occasione di incontro. L'ingresso costa 3,50 euro.

Le bolle giganti sul lungomare

Mercoledì 5 agosto la Passeggiata Consagra cambierà volto con lo spettacolo di Agata Leale. Le sue grandi bolle di sapone, illuminate da giochi di luce e sospinte dalla brezza del mare, trasformeranno il lungomare in uno spazio di meraviglia condivisa, pensato per i bambini ma capace di catturare anche gli adulti. L'appuntamento inizierà alle 21.

Un romanzo che parla di memoria e identità

Venerdì 7 agosto il Civic Center ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna "In...chiostro d'Autore". Alle 21.30 la scrittrice Francesca Maccani presenterà il romanzo Il tuo nome nel bosco, dialogando con Anna Maria Piazza. Un incontro che conferma il ruolo della rassegna come spazio dedicato alla narrativa contemporanea e al confronto tra autori e lettori. L'ingresso è gratuito.

Il weekend della Festa del Pane e della Pasta

Da venerdì a domenica la scena si sposterà alla Borgata Costiera, dove torna la Festa del Pane e della Pasta, arrivata all'undicesima edizione.

Per tre giorni il quartiere diventerà una vetrina delle tradizioni gastronomiche siciliane, con degustazioni, mostra mercato, artigianato, musica e spettacoli. Sul palco saliranno Sasà Salvaggio nella serata inaugurale, Fiordaliso sabato 8 agosto e Toti e Totino domenica 9 agosto. Accanto agli spettacoli ci saranno i produttori locali, le specialità del territorio e le iniziative dedicate al folklore, in una manifestazione che negli anni è diventata uno degli appuntamenti più partecipati dell'estate mazarese. Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, da venerdì 7 a domenica 9 agosto saranno in vigore modifiche temporanee alla viabilità nella Borgata Costiera, con limitazioni al transito e alla sosta nelle strade interessate dall'evento. Chi raggiungerà la festa in auto è quindi invitato a programmare per tempo gli spostamenti e a seguire la segnaletica predisposta sul posto.

Il Festino di San Vito e il Food Fest

La settimana offrirà anche un primo sguardo al Festino di San Vito 2026: venerdì 7 agosto, alle 10.30, il Palazzo Vescovile ospiterà la conferenza stampa di presentazione del programma delle celebrazioni dedicate al patrono della città. Prosegue inoltre sul lungomare Hopps il Mazara Food Fest, con gli stand dedicati allo street food e agli eventi gastronomici che accompagneranno residenti e turisti per tutto il mese di agosto.



