 Marsala, Donatella Finocchiaro incanta Villa Genna con “La vuci di Rosa” 

04/08/2026 15:51:00

Nove canzoni, un racconto di dolore e riscatto, la voce ruvida e potente di Rosa Balistreri restituita al pubblico attraverso l’interpretazione di Donatella Finocchiaro. Villa Genna, ancora una volta, si è trasformata in un teatro naturale, sospeso tra musica, parole e paesaggio.

È stato uno degli appuntamenti più intensi della nona edizione di “‘A Scurata – Memorial Enrico Russo”. Donatella Finocchiaro ha portato in scena La vuci di Rosa, lo spettacolo scritto e diretto da Luana Rondinelli e dedicato alla storia umana e artistica di Rosa Balistreri.

Uno spettacolo che per la stessa attrice siciliana ha rappresentato una prima volta.

«Per me è stato un debutto»

«Cantare nove brani accompagnata da un gruppo musicale, in un vero e proprio concerto, è stata per me un’esperienza del tutto nuova, un debutto», ha raccontato Donatella Finocchiaro al termine dello spettacolo.

«Fino ad oggi non mi era mai capitata un’esibizione del genere, perché a volte accompagno le letture con il canto, interpretando solo qualche brano. È stata un’emozione intensa».

Ad accompagnarla sul palco sono stati I Musicanti di Gregorio Caimi, protagonisti di un dialogo continuo tra musica, teatro e narrazione.

Rosa Balistreri scoperta anche dal pubblico del Nord

A sorprendere l’attrice è stata soprattutto la risposta degli spettatori.

«Non immaginavo una reazione del pubblico così coinvolgente. Mi ha colpito l’entusiasmo delle persone, molte provenienti dal Nord e da Milano, che al termine dello spettacolo sono venute a ringraziarmi per aver fatto conoscere loro Rosa Balistreri e la sua straordinaria storia».

Una storia profondamente siciliana, ma capace di parlare ben oltre i confini dell’Isola. Quella di una donna che ha trasformato le ferite, la povertà e le ingiustizie in una voce impossibile da addomesticare.

Finocchiaro ha ringraziato il Movimento artistico culturale di Marsala e il direttore artistico Gregorio Caimi per averle dato la possibilità di portare lo spettacolo a Villa Genna.

«Il luogo dell’esibizione è davvero magico, un autentico palcoscenico naturale, che ha reso lo spettacolo ancora più suggestivo e ha esaltato il dialogo tra musica, parole e paesaggio».

Luana Rondinelli: «Le ferite trasformate in canto»

Emozionata anche Luana Rondinelli, autrice e regista dello spettacolo.

«Ho il cuore pieno di emozioni e di meraviglia. Donatella Finocchiaro, oltre ad essere una straordinaria attrice, è un’amica, con cui condivido da tempo un percorso artistico fatto di diversi progetti».

La vuci di Rosa, ha spiegato Rondinelli, è molto più di una rappresentazione teatrale.

«È un viaggio dentro la vita di una donna che, nonostante il dolore, i sacrifici e le difficoltà, non ha mai rinunciato alla propria dignità né al suo talento. Rosa Balistreri ha saputo trasformare le ferite in canto, facendo della musica la sua forza e il suo riscatto».

La musica di Gregorio Caimi

Sul palco, insieme a Finocchiaro, I Musicanti guidati da Gregorio Caimi.

«Abbiamo ascoltato le vibrazioni del luogo, lasciandoci guidare dalla sua energia, e abbiamo cercato di restituirle attraverso la musica», ha dichiarato Caimi.

«Condividere il palco con un’attrice straordinaria come Donatella Finocchiaro è stato un privilegio. La sua interpretazione ha dato ancora più forza al racconto, creando una sintonia autentica tra musica, teatro e pubblico».

Il 4 agosto i “Dialoghi sonori”

Il festival non si ferma. Oggi, 4 agosto, Villa Genna ospiterà Dialoghi sonori del Paolo Passalacqua Trio.

La formazione è composta da Paolo Passalacqua al pianoforte, Giuseppe Pipitone al contrabbasso e Giuseppe Nuccio alla batteria.

Il concerto alternerà composizioni originali e riletture dei grandi standard del jazz, muovendosi tra mainstream, bebop, hard bop e sonorità moderne. Un repertorio costruito sull’affiatamento dei tre musicisti e su un dialogo musicale continuo, in equilibrio tra tradizione e innovazione.

Il 6 agosto arriva Marciante

Giovedì 6 agosto sarà la volta di Voci d’Autore, il nuovo spettacolo del cantautore Marciante, tra le voci più originali della scena pop-jazz contemporanea.

Sarà un concerto-racconto fatto di musica, aneddoti e improvvisazioni. Marciante accompagnerà il pubblico dietro le quinte di alcune celebri canzoni, ricostruendone storie, suggestioni e curiosità.

Il 9 agosto Gulino con “Dio è Donna”

Il 9 agosto salirà invece sul palco Gulino, storica voce dei Marta Sui Tubi, con il nuovo live Dio è Donna.

Con lui Mato Francesco Sciacca alla batteria e alle percussioni, Francesco Di Giovanni alla chitarra e al basso e Giuseppe Morfino alle tastiere e all’elettronica.

Lo spettacolo unirà i brani più conosciuti dei Marta Sui Tubi al nuovo percorso solista dell’artista, attraversando rock, cantautorato e sonorità contemporanee.

Il festival proseguirà per tutto agosto con spettacoli teatrali, concerti di world music, musica d’autore e jazz. Il programma completo è disponibile sul sito della rassegna.

La nona edizione di “‘A Scurata” gode del patrocinio del Libero consorzio comunale di Trapani e del Comune di Marsala. Main sponsor sono le Cantine Pellegrino 1880.



