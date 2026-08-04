Marsala, all'Arena Don Bosco i giovani di "Vadovia" e la satira di Giovanna la Parrucchiera

04/08/2026 15:52:00

Due spettacoli molto diversi tra loro, ma accomunati dalla stessa idea di teatro: parlare del presente, delle sue contraddizioni e dei suoi protagonisti. L'Arena Don Bosco di Marsala ospiterà due appuntamenti firmati da Gianfranco Manzo e Andrea Scaturro: giovedì 6 agosto andrà in scena "Vadovia", interpretato dagli studenti del laboratorio teatrale del liceo scientifico "Pietro Ruggieri", mentre mercoledì 12 agosto sarà la volta di "Pecore zoppe", il nuovo spettacolo di Giovanna la Parrucchiera. Entrambi gli eventi fanno parte della programmazione estiva dell'Arena Don Bosco.

I giovani e la ricerca del proprio posto nel mondo

Ad aprire il cartellone sarà "Vadovia", una produzione della scuola di teatro Nomea interpretata da oltre venti studenti del liceo "Pietro Ruggieri".

Lo spettacolo prende le mosse dall'organizzazione di una protesta da parte di un gruppo di ragazzi. Il bersaglio è un sistema percepito come oppressivo, ma presto il conflitto si sposta dal piano politico a quello personale: i protagonisti si interrogano sul significato dell'impegno, sul valore della ribellione, sul desiderio di partire o restare e, soprattutto, sulla ricerca del proprio posto nel mondo.

La drammaturgia evita risposte semplici e mette in scena il confronto tra idee diverse: c'è chi sceglie lo scontro diretto, chi preferisce il dialogo, chi affida la protesta alla satira e chi agli slogan. Ne nasce un racconto corale in cui le domande dei giovani diventano una riflessione sul presente. «Ma cosa c'è di più politico della ricerca del proprio posto nel mondo?», si legge nella nota di regia.

Giovanna la Parrucchiera torna con "Pecore zoppe"

Una settimana dopo, il 12 agosto, sullo stesso palco arriverà Giovanna la Parrucchiera con "Pecore zoppe", nuovo spettacolo che alterna stand-up comedy, teatro e satira sociale.

Attraverso una galleria di personaggi – dalla candidata improvvisata alle elezioni alla nostalgica patriottica, passando per una psicologa improbabile, un'imprenditrice abusiva e una scrittrice che si affida all'intelligenza artificiale – lo spettacolo osserva con ironia le piccole e grandi contraddizioni della società contemporanea.

La comicità diventa così uno strumento per raccontare conformismo, rapporti familiari, illusioni, ossessione dell'apparire e pressapochismo politico, con uno sguardo che rimane profondamente legato alla Sicilia di oggi, sospesa tra tradizione e modernità.

Due modi diversi di raccontare il presente

Pur appartenendo a registri completamente differenti, "Vadovia" e "Pecore zoppe" condividono la stessa matrice autoriale e la volontà di utilizzare il teatro come spazio di confronto.

Da una parte l'energia di una compagnia di giovani che riflette sul futuro e sull'impegno civile; dall'altra la satira pungente di Giovanna la Parrucchiera, che usa il sorriso per mettere in discussione abitudini e luoghi comuni. Due spettacoli che, ciascuno con il proprio linguaggio, invitano il pubblico a osservare il presente con occhi meno distratti.

"Vadovia" sarà in scena giovedì 6 agosto alle 21.15 (ingresso 5 euro), mentre "Pecore zoppe" è in programma mercoledì 12 agosto, sempre alle 21.15, con ingresso a 13 euro. Per entrambi gli spettacoli è possibile prenotare ai numeri 351 5923568 e, per "Pecore zoppe", anche al 328 5691414.



