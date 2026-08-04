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Se ne sono andati

Se ne sono andati
04/08/2026 08:28:00

Mazara piange Giovanni Burzotta, storico ristoratore de “Lo Scoiattolo”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-08-2026/1785825042-0-mazara-piange-giovanni-burzotta-storico-ristoratore-de-lo-scoiattolo.jpg

Mazara del Vallo dice addio a Giovanni Burzotta, storico imprenditore della ristorazione, scomparso improvvisamente all’età di 83 anni.

La notizia ha suscitato profonda commozione in città. Burzotta era conosciuto e stimato per la sua lunga attività professionale e per il contributo dato alla ristorazione mazarese, legando il proprio nome al ristorante “Lo Scoiattolo”.

 

Una vita dedicata alla ristorazione

 

Lavoratore instancabile, Giovanni Burzotta ha dedicato gran parte della sua vita al mestiere di ristoratore, affrontato con passione, competenza e grande spirito di sacrificio.

Per clienti, colleghi e collaboratori è stato un punto di riferimento. Una figura capace di rappresentare quella ristorazione fatta di presenza quotidiana, attenzione alle persone e cura del lavoro: qualità che non si imparano soltanto sui manuali, ma soprattutto passando anni tra cucina e sala.

Fin dalle prime ore successive alla diffusione della notizia sono stati numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti alla famiglia. Amici, clienti e quanti lo hanno conosciuto ne ricordano la serietà, la dedizione e le qualità umane.

 

Il cordoglio di Cifa Trapani

 

Alla famiglia Burzotta e ai collaboratori del ristorante “Lo Scoiattolo” è arrivato anche il messaggio del presidente provinciale di Cifa Trapani, Gaspare Ingargiola, a nome dell’intero direttivo territoriale.

«Giovanni è stato un grande professionista della ristorazione, un lavoratore instancabile e un esempio di dedizione, passione e attaccamento al proprio mestiere. Il suo impegno e la sua professionalità resteranno un punto di riferimento per quanti hanno scelto di intraprendere un percorso nel settore della ristorazione», si legge nel messaggio di cordoglio.

 

Oggi i funerali in Cattedrale

 

L’ultimo saluto a Giovanni Burzotta sarà celebrato oggi, martedì 4 agosto, alle ore 15, nella Basilica Cattedrale del Santissimo Salvatore di Mazara del Vallo.

Familiari, amici, collaboratori e cittadini potranno stringersi attorno ai suoi cari per rendere omaggio a un uomo che ha accompagnato un lungo pezzo della storia della ristorazione mazarese.

 