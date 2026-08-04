“Rompere il silenzio”: giovedì Congresso dei Giovani Democratici di Mazara del Vallo

04/08/2026 14:10:00

Giovedì 6 agosto, alle ore 18:30, presso la Sala La Bruna di Mazara del Vallo, si terrà il II Congresso dei Giovani Democratici di Mazara del Vallo, dal titolo “Rompere il silenzio”.

Il congresso rappresenta un importante momento di confronto democratico, nel quale verrà eletto il nuovo Segretario del circolo e saranno definiti gli organismi dirigenti e le linee politiche che guideranno l’attività dei Giovani Democratici nei prossimi anni. Il titolo scelto, “Rompere il silenzio”, si ispira al messaggio lasciato da Peppino Impastato, simbolo dell’impegno civile e della lotta contro la mafia. Un invito a non restare indifferenti di fronte alle ingiustizie, a non avere paura di prendere posizione e a fare della partecipazione uno strumento di cambiamento.

"In un periodo in cui sempre più giovani si allontanano dalla politica, i Giovani Democratici di Mazara del Vallo intendono rilanciare il valore dell’impegno civico, del confronto e della partecipazione. Rompere il silenzio significa dare spazio alle idee, affrontare con responsabilità le criticità del territorio e costruire, insieme, una comunità più giusta, inclusiva e attenta alle nuove generazioni. Il congresso è aperto agli iscritti, ai simpatizzanti, alle associazioni e a tutta la cittadinanza che desidera prendere parte a un momento di confronto e di democrazia. L’appuntamento è quindi per giovedì 6 agosto, alle ore 18:30, presso la Sala La Bruna di Mazara del Vallo" si legge nella nota dei Giovani Democratici.



