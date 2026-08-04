Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Partiti e movimenti
04/08/2026 14:10:00

“Rompere il silenzio”: giovedì Congresso dei Giovani Democratici di Mazara del Vallo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-08-2026/rompere-il-silenzio-giovedi-congresso-dei-giovani-democratici-di-mazara-del-vallo-450.jpg

 Giovedì 6 agosto, alle ore 18:30, presso la Sala La Bruna di Mazara del Vallo, si terrà il II Congresso dei Giovani Democratici di Mazara del Vallo, dal titolo “Rompere il silenzio”. 

 

Il congresso rappresenta un importante momento di confronto democratico, nel quale verrà eletto il nuovo Segretario del circolo e saranno definiti gli organismi dirigenti e le linee politiche che guideranno l’attività dei Giovani Democratici nei prossimi anni. Il titolo scelto, “Rompere il silenzio”, si ispira al messaggio lasciato da Peppino Impastato, simbolo dell’impegno civile e della lotta contro la mafia. Un invito a non restare indifferenti di fronte alle ingiustizie, a non avere paura di prendere posizione e a fare della partecipazione uno strumento di cambiamento. 

 

"In un periodo in cui sempre più giovani si allontanano dalla politica, i Giovani Democratici di Mazara del Vallo intendono rilanciare il valore dell’impegno civico, del confronto e della partecipazione. Rompere il silenzio significa dare spazio alle idee, affrontare con responsabilità le criticità del territorio e costruire, insieme, una comunità più giusta, inclusiva e attenta alle nuove generazioni. Il congresso è aperto agli iscritti, ai simpatizzanti, alle associazioni e a tutta la cittadinanza che desidera prendere parte a un momento di confronto e di democrazia. L’appuntamento è quindi per giovedì 6 agosto, alle ore 18:30, presso la Sala La Bruna di Mazara del Vallo" si legge nella nota dei Giovani Democratici. 









Native | 04/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-08-2026/1785771770-0-nuova-ambulanza-di-ultima-generazione-a-valderice-sos-valderice-si-affida-all-esperienza-di-automondo.jpg

Nuova ambulanza di ultima generazione a Valderice: SOS Valderice si affida...

Native | 04/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-07-2026/1785234371-0-notte-dei-saldi-marsala-anima-il-centro-con-musica-danza-e-shopping.jpg

Notte dei Saldi, Marsala anima il centro con musica, danza e shopping

Native | 01/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte