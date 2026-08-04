Nuova ambulanza di ultima generazione a Valderice: SOS Valderice si affida all'esperienza di Automondo

04/08/2026 10:00:00

Automondo consegna a SOS Valderice una nuova ambulanza di ultima generazione, realizzata da Focaccia Group.

Un nuovo mezzo destinato a chi opera ogni giorno nell’assistenza e nel soccorso.

La collaborazione tra Automondo e SOS Valderice prosegue così nel segno della sicurezza, dell’affidabilità e del servizio alla comunità.

La nuova ambulanza per SOS Valderice

L’ambulanza è stata progettata e allestita da Focaccia Group, azienda specializzata nella realizzazione di mezzi destinati al trasporto assistito, all’emergenza e al soccorso.

Automondo è partner e distributore Focaccia Group per la Sicilia e mette a disposizione di associazioni, enti e operatori una gamma di veicoli configurabili in base alle diverse necessità.

La nuova ambulanza sarà utilizzata da SOS Valderice per le proprie attività sul territorio, rafforzando le dotazioni a disposizione dell’associazione.

Una collaborazione consolidata, fondata sulla scelta di mezzi moderni e adeguatamente allestiti per chi si occupa ogni giorno degli altri.

I rappresentanti di Focaccia Group a Valderice

Alla consegna hanno partecipato anche alcuni rappresentanti della sede nazionale di Focaccia Group.

Erano presenti Jari Uguccioni, responsabile nazionale dell’area emergenza, e i sales manager Andrea Costantini e Salvatore Di Salvia.

La loro presenza ha sottolineato il valore della collaborazione con Automondo e l’attenzione riservata allo sviluppo della rete Focaccia Group nel territorio siciliano.



Una partnership al servizio del territorio

Automondo ha ringraziato SOS Valderice per la fiducia rinnovata e per una collaborazione che continua a crescere.

La consegna della nuova ambulanza conferma l’impegno dell’azienda trapanese nel fornire veicoli all’avanguardia alle associazioni, agli enti pubblici e agli operatori impegnati nei servizi di assistenza, sicurezza e soccorso.

Dai mezzi accessibili alle ambulanze, passando per i minibus, i veicoli per il lavoro e gli allestimenti destinati alle Polizie Locali, Automondo porta in Sicilia l’esperienza e le soluzioni speciali di Focaccia Group.

Un’offerta completa, accompagnata dalla conoscenza del territorio e dalla possibilità di individuare il mezzo più adatto alle esigenze di ogni organizzazione



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



