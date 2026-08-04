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» Native
04/08/2026 09:00:00

Notte dei Saldi, Marsala anima il centro con musica, danza e shopping

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-07-2026/notte-dei-saldi-marsala-anima-il-centro-con-musica-danza-e-shopping-450.jpg

Giovedì 6 agosto il centro di Marsala cambia ritmo. Dalle ore 18, la Notte dei Saldi porterà negozi aperti, musica, danza e intrattenimento tra le principali vie commerciali, trasformandole in un grande spazio di incontro e di festa.

La manifestazione coinvolgerà via Roma, piazza Matteotti, via Calogero Isgrò e via XI Maggio. Un itinerario nel cuore della città da percorrere a piedi, passando dalle vetrine e dalle promozioni agli appuntamenti previsti durante la serata.

Una festa diffusa tra le vie del centro
La Notte dei Saldi non sarà concentrata in un solo luogo. Le iniziative interesseranno più strade e piazze, invitando il pubblico a muoversi lungo il centro cittadino.
Lo shopping serale diventerà così il filo conduttore di una serata costruita attorno ai negozi, ma aperta anche alla musica, alla danza e all’intrattenimento.

Una formula che punta ad animare le principali arterie commerciali e a offrire a marsalesi e visitatori un motivo in più per vivere il centro anche dopo il tramonto.

Gli artisti annunciati
Il programma riunisce diversi nomi legati alla scena musicale e all’intrattenimento del territorio.
Sono annunciati: Ivo Licari, Alex C, Cool Bros, Simone Fiorino, Alex B, Loco Paz e Ottoni Piumati. La voce dal vivo di Giorgia Vassallo.
Alla Notte dei Saldi parteciperanno anche Timba Academy, Emozione Danza, Laboratorio Milonguero con le loro esibizioni itineranti: tre realtà del territorio impegnate nella formazione e nella promozione della danza.

L’evento è patrocinato dal Comune di Marsala e organizzato con la collaborazione della Pro Loco Marsala Capo Boeo, insieme alle associazioni e alle attività commerciali che hanno aderito alla manifestazione.

RMC101, nell’anno del cinquantesimo anniversario della radio, sarà media partner della serata.
 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it



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