Marsala, 'A Scurata. Gulino presenta  "Dio è Donna": il 9 agosto concerto a Villa Genna

04/08/2026 15:47:00

C'è una canzone nuova, ma soprattutto un nuovo percorso artistico. È quello che Gulino, voce storica dei Marta sui Tubi, porterà sul palco di Villa Genna domenica 9 agosto, all'interno della rassegna 'A Scurata – Memorial Enrico Russo. Il concerto sarà il primo appuntamento dal vivo dedicato a "Dio è Donna", il singolo pubblicato il 26 luglio, che apre una nuova fase della sua ricerca musicale.

L'appuntamento, in programma alle 19:00 e prenotabile online, si inserisce nel cartellone di una manifestazione che negli anni ha fatto della contaminazione tra musica, teatro e parola la propria cifra distintiva. Non sarà quindi la semplice presentazione di un nuovo brano, ma un concerto costruito come un racconto, dove la produzione più recente dialogherà con le canzoni che hanno segnato il percorso dei Marta sui Tubi e con il repertorio solista dell'artista.

Un nuovo capitolo artistico

Con "Dio è Donna", Gulino continua un percorso che negli ultimi anni lo ha portato a esplorare una scrittura sempre più personale. Il titolo richiama un'immagine potente, ma il brano non cerca slogan né provocazioni: si muove piuttosto nella dimensione simbolica e poetica che da sempre caratterizza la sua produzione, mettendo al centro il femminile come principio creativo e forza generatrice.

Proprio per questo il concerto di Marsala assume un significato particolare. È il primo incontro tra questo nuovo lavoro e il pubblico, in uno spazio come Villa Genna, dove il contesto naturale e la filosofia della rassegna favoriscono un ascolto raccolto, lontano dai grandi festival estivi e più vicino all'idea di esperienza condivisa.

La band e il repertorio

Sul palco Gulino sarà accompagnato da Mato Francesco Sciacca alla batteria e alle percussioni, Francesco Di Giovanni a chitarra e basso e Giuseppe Morfino alle tastiere e all'elettronica.

Il concerto attraverserà le diverse stagioni artistiche del cantautore: dai brani che hanno reso i Marta sui Tubi una delle realtà più originali del rock italiano fino alle composizioni più recenti, in un equilibrio tra energia, ricerca sonora e scrittura d'autore.

Come partecipare

Il concerto si terrà a Marsala domenica 9 agosto alle ore 19:00 a Villa Genna, nell'ambito del programma di 'A Scurata – Memorial Enrico Russo. I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione anticipata.

Prenotazione biglietti: https://mac.organizzatori.18tickets.it/event/156366

Pagina Instagram dell'artista: https://www.instagram.com/gulino_official

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



