Petrosino, scontro davanti al Conad: due feriti e traffico in tilt sulla provinciale

04/08/2026 16:14:00

Una precedenza non rispettata sarebbe all'origine dell'incidente stradale avvenuto nella mattina di oggi, 4 agosto, a Petrosino, all'altezza della rotatoria davanti all'ipermercato Conad.

Per cause in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate violentemente. L'urto è stato particolarmente forte: una delle due auto ha riportato la completa distruzione della parte anteriore, mentre l'altra presenta ingenti danni sul lato posteriore destro.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Il bilancio è di due feriti, che fortunatamente non avrebbero riportato lesioni gravi. Presenti anche le forze dell'ordine per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Secondo le prime informazioni raccolte, all'origine dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza.

L'incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con lunghe code e rallentamenti nella zona della rotatoria, uno dei punti più trafficati di Petrosino, soprattutto nelle ore pomeridiane e nel periodo estivo.

La viabilità è tornata gradualmente alla normalità dopo la rimozione dei mezzi incidentati e la messa in sicurezza della carreggiata.



