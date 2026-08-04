E' morto Pietro Spada: l'uomo di Valderice rimasto ferito nell’incidente di via Manzoni a Trapani

04/08/2026 11:58:00

Non ce l’ha fatta Pietro Spada, il motociclista di Valderice rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto il 29 luglio a Trapani, all’incrocio tra corso Piersanti Mattarella e via Manzoni.

Spada è morto oggi, 4 agosto, all’ospedale Sant’Antonio Abate, dove era ricoverato in coma da sei giorni. Le sue condizioni erano apparse disperate fin dai primi minuti successivi allo schianto.

Non fu un malore

Nelle ore immediatamente successive all’incidente si era diffusa la notizia secondo cui l’uomo avesse accusato un improvviso malore mentre si trovava alla guida dello scooter, perdendo così il controllo del mezzo.

La ricostruzione emersa successivamente è però diversa: non si sarebbe trattato di un malore, ma di un violento incidente stradale nel quale Spada riportò gravissime lesioni alle vertebre cervicali.

I soccorsi e il ricovero

Determinante, sul posto, era stato l’intervento degli operatori del 118. I sanitari avevano immediatamente avviato le manovre di rianimazione, riuscendo a far ripartire il cuore dell’uomo prima del trasferimento in ospedale.

Spada era stato trasportato d’urgenza al Sant’Antonio Abate e ricoverato in prognosi riservata. Il gravissimo trauma cervicale e le conseguenze dell’arresto cardiaco avevano però reso il quadro clinico particolarmente critico.

Dopo sei giorni trascorsi in coma, oggi è arrivata la notizia della morte.

Sul luogo dell’incidente erano intervenuti anche alcuni militari dell’Esercito, che avevano collaborato alla gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso. Il traffico lungo corso Piersanti Mattarella era rimasto rallentato per consentire l’intervento dell’ambulanza e i rilievi necessari.



