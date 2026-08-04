Valderice, salta il taglio della tassa sui rifiuti annunciato dal sindaco

04/08/2026 02:00:00

Valderice, la Tari non diminuisce: il Comune chiarisce che la riduzione annunciata dal sindaco non è entrata in vigore. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, l'amministrazione comunale guidata da Francesco Stabile precisa infatti che il taglio delle tariffe non è stato approvato dal Consiglio comunale e che, almeno per il momento, restano in vigore le aliquote dello scorso anno.

Il Comune sostiene che la riduzione proposta – pari in media al 4,21% per le utenze domestiche e al 3,20% per quelle non domestiche – è il risultato del lavoro svolto dagli uffici sul recupero dell'evasione e sull'aggiornamento della banca dati tributaria. Tuttavia, il provvedimento non è arrivato in aula nei termini previsti.

«Lo stop delle procedure è stato un puro vizio procedurale», si legge nella nota dell'amministrazione. Secondo il Comune, il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti è arrivato con alcune ore di ritardo, impedendo l'inserimento della delibera all'ordine del giorno del Consiglio comunale nel rispetto dei termini di legge.

L'amministrazione respinge inoltre le accuse del capogruppo dell'opposizione Di Gregorio, che aveva parlato di un aumento della Tari. «Non corrisponde assolutamente al vero quello che il capogruppo della minoranza Di Gregorio afferma, circa l'aumento del 50% della Tari. Allo stato di fatto tutto rimane invariato: non ci sarà nessun aumento per la Tari 2026, in quanto rimangono le aliquote applicate lo scorso anno», afferma il Comune.

Per il sindaco Stabile si tratta quindi di un semplice rinvio e non di una bocciatura della manovra. «Ci troviamo di fronte a un mero rallentamento di natura formale e procedurale, e non davanti a un problema politico o di merito contabile», sostiene l'amministrazione, che ritiene sarebbe stato possibile portare comunque il provvedimento in aula con una diversa valutazione della Presidenza del Consiglio comunale.

In attesa di un nuovo passaggio in Consiglio, dunque, la riduzione della Tari annunciata nei giorni scorsi non è operativa e i contribuenti continueranno a pagare le stesse tariffe applicate nel 2025.



