Torretta Granitola, poesia e musica al tramonto: Giuseppina Biondo ospite di “Tramonti d'Amare”

04/08/2026 11:10:00

Un libro di poesie che racconta l'amore senza retorica, affidandosi all'ironia, alla leggerezza e alla precisione delle parole. È questo il filo conduttore del nuovo appuntamento con "I Tramonti di Torretta – Parole d'A...mare", la rassegna letteraria che venerdì 7 agosto, alle 21, torna ad animare la piazzetta della borgata marinara di Torretta Granitola.

Protagonista della serata sarà la poetessa Giuseppina Biondo, originaria di Mazara del Vallo e oggi residente a Milano, che presenterà il suo ultimo libro, "Complemento di relazione", pubblicato da Interno Libri. L'ingresso è libero.

Un diario poetico delle relazioni

Nel volume, Giuseppina Biondo racconta una storia d'amore che prende forma attraverso versi essenziali e uno sguardo capace di alternare profondità e ironia.

Più che seguire una trama, il libro attraversa emozioni, incomprensioni, distanze e ricongiungimenti, trasformando l'esperienza sentimentale in un percorso di conoscenza. Una scrittura che evita il lirismo più convenzionale e sceglie una lingua diretta, vivace e ricca di sfumature, quasi fosse il diario di una relazione osservata con lucidità e leggerezza.

A dialogare con l'autrice sarà il giornalista Vincenzo Di Stefano, mentre le letture saranno affidate a Francesca Marino e Francesco Caronna.

Letteratura accompagnata dalla musica

Come negli appuntamenti precedenti, la parola si intreccerà con la musica.

La serata sarà accompagnata dalle esibizioni dei tenori Maurizio Indelicato e Gianni Raineri, della soprano Antonella Marino, con la direzione musicale del maestro Franco Giacomarro e la partecipazione straordinaria del musicista Aldo Bertolino.

Una rassegna che mette la lettura al centro

"I Tramonti di Torretta – Parole d'A...mare" è una rassegna promossa dal Comune di Campobello di Mazara, nata da un'idea dell'assessora alla Cultura Bia Cusumano e diretta artisticamente dalla giornalista Jana Cardinale. Il progetto trasforma per cinque serate la piazzetta della borgata marinara in uno spazio dedicato all'incontro tra autori, lettori e musica, con l'obiettivo di portare la cultura fuori dai luoghi tradizionali e inserirla nel paesaggio estivo di Torretta Granitola.

La manifestazione è finanziata dal Comune attraverso i fondi regionali destinati ai Comuni riconosciuti come "Città che legge" dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, con la collaborazione logistica del Club Nautico di Torretta.

Dopo l'incontro con Giuseppina Biondo, la rassegna si concluderà il 21 agosto con l'ultimo appuntamento dedicato alla scrittrice Rosaria Maria Marino.



