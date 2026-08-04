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Cultura
04/08/2026 07:00:00

Gibellina. Dal terremoto alla rinascita sospesa nel nuovo libro di Giovanni Navarra

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-08-2026/gibellina-dal-terremoto-alla-rinascita-sospesa-nel-nuovo-libro-di-giovanni-navarra-450.jpg

 Oggi, martedì 4 agosto alle ore 18,30, la sala Orestia di Gibellina ospiterà la presentazione del Libro “Gibellina tra macerie e utopia. Diario di una traversata civile (1968-2000)”, scritto dall’ex sindaco Giovanni Navarra. L’opera nasce come un atto di responsabilità e un bisogno di rigore per “non lasciare che siano sempre gli altri a raccontare la nostra storia”, scrive lo stesso autore.

 

Attraverso i frammenti della memoria e documenti d’archivio, Navarra ripercorre oltre trent’anni di storia cittadina, dal trauma del terremoto del 1968 fino alla soglia del nuovo millennio. Il libro offre una visione profonda su quella che l’autore definisce una “architettura interrotta”: una città trasformata in una collezione di “perle” d’arte slegate tra loro, descritta come “bella senz’anima” poiché spesso incurante dell’identità e dei bisogni quotidiani della popolazione.

 

Durante l’incontro, l’autore dialogherà con Pietro Di Pietro, mentre il dibattito sarà moderato dal giornalista Egidio Morici. La presentazione sarà impreziosita dalle letture di alcuni passaggi significativi del libro a cura di Irene Bonanno.

L’appuntamento rappresenta un momento di riflessione fondamentale per la comunità, specialmente nel percorso che vede oggi la città proiettata verso il prestigioso traguardo di Gibellina Capitale dell’Arte Contemporanea 2026.

 

Dettagli dell’evento:

·       Data e ora: Martedì 4 agosto, ore 18.30

·       Luogo: Sala Orestia, Viale Santa Ninfa, Gibellina



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