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Cultura
04/08/2026 07:00:00

A Silvana Piacentino il premio "Mimosa d'Oro"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-08-2026/a-silvana-piacentino-il-premio-mimosa-d-oro-450.jpg

Il Riconoscimento Speciale “Mimosa d’Oro 2026’ è stato conferito a Silvana Piacentino, Direttrice della Riserva Naturale Orientata delle Saline di Trapani e Paceco, area naturale protetta della Regione Siciliana gestita dal WWF Italia. Il prestigioso riconoscimento, assegnato dal Centro Culturale “Renato Guttuso” nell'ambito della XXXV edizione del Premio Mimosa d’Oro, rende omaggio a donne che, attraverso il proprio impegno professionale e civile, rappresentano esempi di competenza, responsabilità e dedizione al bene comune.

 

  In particolare, il Riconoscimento Speciale è stato insignito “per l’encomiabile lavoro portato avanti come direttrice della Riserva e Oasi WWF delle Saline di Trapani e Paceco, per il suo impegno sul fronte della tutela ambientale, che ha anche favorito la crescita e lo sviluppo di questo splendido angolo di Sicilia.” Sotto la sua direzione, la Riserva ha rafforzato il proprio ruolo quale modello di gestione integrata, capace di coniugare tutela ambientale, ricerca scientifica, educazione ambientale, valorizzazione della produzione tradizionale del sale e sviluppo sostenibile, pur in un contesto complesso come quello di Trapani. Grazie a una visione fondata sul rigore scientifico, sulla collaborazione con il mondo della ricerca e sul dialogo sempre aperto con le istituzioni e il territorio, la Riserva ha consolidato il proprio valore nazionale e internazionale, favorendo anche l’avvio del percorso di candidatura a Patrimonio Mondiale UNESCO.

 

“Con competenza, passione e profondo legame con il territorio, Silvana Piacentino dedica il proprio impegno alla tutela di uno dei più importanti ecosistemi umidi del Mediterraneo, promuovendone la conservazione, la conoscenza e la fruizione sostenibile”, dichiara Marco Galaverni, Direttore Oasi, Educazione e Attivazione WWF Italia. I risultati raggiunti negli ultimi anni confermano l’efficacia di questo lavoro: dall’incremento della biodiversità all’aumento delle specie nidificanti, tra cui quella - recentissima - del fenicottero rosa prima in assoluta dopo oltre trent'anni e unica nella Sicilia occidentale a conferma dell'efficacia delle azioni di conservazione portate avanti nella Riserva. Il riconoscimento conferito a Silvana Piacentino premia quindi un percorso professionale fondato su competenza scientifica e gestione responsabile, per raggiungere gli obiettivi di conservazione previsti dalla legge, valorizzando al tempo stesso l’impegno quotidiano del WWF nella tutela delle aree protette in ogni angolo d’Italia. Un lavoro che dimostra come conservazione della biodiversità, sviluppo sostenibile e valorizzazione delle comunità locali possano procedere insieme, generando benefici concreti per il territorio e per le future generazioni. 

 

La cerimonia di conferimento del Riconoscimento Speciale “Mimosa d’Oro 2026” si è tenuta la sera del 2 agosto presso il Teatro Panoramica dei Templi della Valle dei Templi di Agrigento, a pochi passi da un’altra grande Riserva Naturale WWF in Sicilia, quella di Torre Salsa. 



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