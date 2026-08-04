Misiliscemi, sorpreso ad appiccare un incendio in un terreno: denunciato un marsalese
Un marsalese è stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Trapani con l'accusa di incendio dopo essere stato sorpreso mentre appiccava il fuoco in un terreno incolto di sua proprietà in contrada Kinisia, nel territorio di Misiliscemi.
L'intervento rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio disposti in provincia di Trapani, secondo le direttive della Prefettura nell'ambito del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, per prevenire e contrastare i reati legati agli incendi.
I militari dell'Arma, impegnati in un servizio di pattuglia, hanno notato l'uomo mentre dava fuoco in più punti a un'area di circa 2.000 metri quadrati ricoperta da sterpaglie e vegetazione.
Poiché è in vigore l'ordinanza comunale che vieta l'accensione di fuochi per la bruciatura di sterpaglie e residui agricoli dal 15 maggio al 31 ottobre, l'uomo è stato deferito all'Autorità giudiziaria.
Come previsto dalla legge, i Carabinieri ricordano che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l'eventuale responsabilità dell'indagato potrà essere accertata soltanto con una sentenza definitiva.
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