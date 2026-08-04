Marsala, bimbo di due anni resta chiuso in auto: salvato da passanti e operai

04/08/2026 11:28:00

Momenti di paura, ma fortunatamente a lieto fine, ieri mattina, lunedì 3 agosto, nel centro storico di Marsala. Un bambino di due anni e mezzo è rimasto accidentalmente chiuso all'interno dell'auto della madre in via XIX Luglio, sotto il sole di una giornata particolarmente calda.

L'episodio è avvenuto intorno alle 10.30. La mamma, Sabrina, aveva appena sistemato il piccolo nel seggiolino quando, per una fatalità, la vettura si è chiusa automaticamente con le chiavi rimaste all'interno. Ogni tentativo di recuperare le chiavi di riserva si è rivelato inutile e, con il passare dei minuti, è cresciuta la preoccupazione per le alte temperature.

Ad accorrere in aiuto della donna sono stati diversi passanti e gli esercenti della zona, che hanno cercato di trovare una soluzione. Decisivo, però, è stato l'intervento degli operai impegnati nei lavori alla chiesa di Sant'Anna, che sono riusciti a forzare uno sportello dell'auto e a liberare il bambino, in buone condizioni.

Una vicenda conclusasi nel migliore dei modi grazie alla prontezza e alla solidarietà di chi si trovava sul posto. La mamma ha voluto esprimere il proprio ringraziamento agli operai che hanno materialmente aperto l'auto e a tutte le persone che, nei momenti di maggiore tensione, le sono state accanto offrendo aiuto e sostegno.



