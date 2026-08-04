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Cronaca
04/08/2026 08:08:00

Crollo della palazzina a Messina, trovata la quarta vittima

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-08-2026/crollo-della-palazzina-a-messina-trovata-la-quarta-vittima-450.jpg

Sale a quattro il bilancio delle vittime del crollo della palazzina nel rione Pistunina di Messina. Nelle ultime ore i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie il corpo di Sara Leone, identificato all'obitorio dell'ospedale dai familiari.

 

Restano ancora due dispersi: Santino Magazzù e il collaboratore domestico Lhairu Warnakulasuriya, mentre le squadre di soccorso continuano a scavare senza sosta tra i detriti.

 

Nei giorni scorsi erano già stati recuperati i corpi di Carmelo Leone, imprenditore e proprietario dell'edificio, della moglie Rosa Leone e di Alessandra Frazzica, giovane commessa che lavorava nel negozio cinese situato al piano inferiore della palazzina.

 

Sul fronte delle indagini, proseguono gli interrogatori dei tre indagati iscritti dalla Procura di Messina nel registro degli indagati con le ipotesi di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

 

Il primo a essere ascoltato è stato l'ingegnere Pietro Leone, 72 anni, che ha lasciato la Procura insieme al proprio legale senza rilasciare dichiarazioni. Successivamente è stato interrogato l'imprenditore Alessandro Panarello, mentre l'audizione dell'imprenditore Pasquale D'Alì è stata rinviata poiché l'uomo è ancora ricoverato in ospedale.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le cause del crollo e di accertare eventuali responsabilità nella tragedia che ha sconvolto la città di Messina. Le ricerche dei due dispersi proseguono senza interruzione.









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