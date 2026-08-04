Favignana, torna il Sole Mare Jazz Festival

04/08/2026 12:48:00

Per tre giorni Favignana parlerà il linguaggio del jazz. Dal 6 all'8 agosto l'isola ospita la quarta edizione del Sole Mare Jazz Festival, rassegna patrocinata dal Comune di Favignana e promossa dall'associazione Sole Mare e Jazz insieme a I Ragazzi Sono in Giro ETS. Un festival che, anno dopo anno, ha costruito una propria identità, puntando sulla qualità musicale e sulla valorizzazione dei talenti siciliani.

La direzione artistica è affidata ancora una volta ai giovani musicisti isolani Giovanni Balistreri e Francesco Ritunno, che hanno scelto di intrecciare concerti, arti visive e incontri informali, trasformando Favignana in un palcoscenico diffuso dove la musica dialoga con il territorio.

Tre serate a Palazzo Florio

Il cuore del festival sarà Palazzo Florio, che ospiterà i concerti principali.

Ad aprire la rassegna, giovedì 6 agosto, sarà il Giorgia Meli Quartet, con un progetto dedicato alla musica brasiliana, tra jazz, bossa nova e ritmi sudamericani.

Venerdì 7 agosto salirà sul palco Ester Pantano, attrice e cantante conosciuta dal grande pubblico per le serie Màkari e I Leoni di Sicilia. Porterà in scena "Vucchi l'Arma – Bocche dell'Anima", spettacolo che unisce teatro, musica e parola. Nel corso della serata le sarà conferito il Premio Sole Mare Jazz 2026, mentre l'artista marsalese Fabio Ingrassia realizzerà una performance di live painting, creando un'opera dal vivo ispirata alla musica.

La manifestazione si chiuderà sabato 8 agosto con il concerto dei Jazeera, formazione guidata da Dario Salerno, che propone un repertorio capace di fondere jazz contemporaneo, improvvisazione e sonorità mediterranee.

Il festival non si limiterà ai concerti serali. Ogni pomeriggio alcuni locali di Favignana ospiteranno appuntamenti musicali pensati per creare occasioni di incontro tra artisti, residenti e visitatori. Il 6 agosto il New Albatros proporrà un Monk Tribute, il 7 agosto il Fenix ospiterà una serata Funk Groove, mentre l'8 agosto il Monique Concept accoglierà una Standard Session, completando un programma che farà del jazz la colonna sonora dell'isola per tre giorni consecutivi.



