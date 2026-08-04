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Cittadinanza
04/08/2026 18:46:00

Trapani, inaugurato il primo Spazio Illumina del Sud che accende via del Cipresso

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-08-2026/trapani-inaugurato-il-primo-spazio-illumina-del-sud-che-accende-via-del-cipresso-450.jpg

Da simbolo di degrado a luogo di incontro, sport e socialità, via del Cipresso ha cambiato volto. 

Nel pomeriggio di oggi è stato inaugurato a Trapani il nuovo playground del progetto nazionale Sport Illumina, il primo Spazio Illumina del Mezzogiorno, restituendo al quartiere un'area completamente riqualificata destinata a bambini, ragazzi e famiglie.

 

L'inaugurazione ha trasformato il quartiere in una grande festa. Il nuovo campo da basket e l'area calisthenics si sono riempiti di giovani, famiglie, associazioni sportive e cittadini che hanno partecipato alle attività organizzate per il taglio del nastro. 

Alla cerimonia hanno preso parte l'amministratore delegato di "Sport e Salute", Diego Nepi Molineris, l'assessore comunale allo Sport e agli Eventi Andrea Genco e i rappresentanti dell'associazione "Sport e Salute" che nei prossimi anni avrà il compito di gestire il playground. 

 

Ma durante l'inaugurazione è arrivato anche un nuovo impegno concreto. 

"Sport e Salute" ha annunciato che entro il mese di settembre sarà riqualificata anche l'area adiacente al playground. 

Lo spazio sarà destinato ai bambini tra 0 e 6 anni e ospiterà giochi, aree dedicate alle famiglie e fontanelle d'acqua, ampliando così il progetto e rendendolo un punto di riferimento anche per i più piccoli e per i loro genitori.

 

La sfida, adesso, sarà quella di mantenere vivo questo spazio. Perché il valore di Illumina non risiede soltanto nelle opere realizzate, ma nell'idea culturale che le sostiene: restituire dignità allo sport come strumento di crescita, riportare lo spazio pubblico al centro della vita del quartiere e ricostruire quel senso di comunità che negli anni si è progressivamente affievolito.

 

Via del Cipresso, per un pomeriggio, ha mostrato cosa può accadere quando uno spazio torna a essere vissuto. 









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