Salemi, dal 4 al 7 agosto torna la Sagra della Busiata

03/08/2026 09:18:00

Dodici piatti, un percorso tra piazze, cortili e vicoli, quattro serate di musica e spettacoli. Da martedì 4 a venerdì 7 agosto torna nel centro storico di Salemi la Sagra della Busiata, arrivata alla ventiduesima edizione.

Le postazioni apriranno ogni sera alle 18. Il circuito partirà da piazza Libertà e attraverserà il borgo fino al Castello normanno-svevo, trasformando il centro storico in una grande sala da pranzo diffusa. Con il vantaggio, non secondario, di avere Salemi come scenografia.

Dodici ricette lungo il centro storico

La busiata sarà proposta in dodici versioni preparate da ristoratori, chef e produttori locali. Non soltanto pesto alla trapanese e condimenti tradizionali: il percorso mette insieme carne, pesce e prodotti del territorio.

Nel menu compaiono, tra le altre, busiate con ragù di polpo e calamari, con cinghiale e mollica al rosmarino, con cernia e crema di zucchine, con pesce spada e melanzane, con maialino nero dei Nebrodi e cipolla rossa di Partanna.

Ci saranno anche le versioni con gambero di Sciacca, tonno rosso del Mediterraneo, Vastedda del Belice e grano perciasacchi. Ogni piatto sarà accompagnato da un calice di vino del territorio al prezzo complessivo di 7 euro. La versione senza glutine costerà 8 euro.

Accanto alle dodici cucine troveranno spazio aziende agricole, produttori di formaggi, conserve, dolci, birre artigianali, liquori e altre specialità siciliane.

Il programma tra musica e folklore

La prima sera, martedì 4 agosto, in piazza Alicia arriverà Radio Time 90, con una serata dedicata alla musica degli anni Novanta.

Durante tutte e quattro le giornate la Sud Street Band attraverserà il circuito con esibizioni itineranti. In piazza Libertà sarà invece allestito il Laboratorio della Busiata curato dalla Pro Loco Salemi.

Dal 5 al 7 agosto le piazze Libertà e Alicia ospiteranno il Festival internazionale del Folklore, giunto alla ventiseiesima edizione e dedicato ad Alberto Favara.

Giovedì 6 agosto sarà la giornata più fitta. In piazza Alicia si svolgerà “La Sagra sei tu”, contest culinario con Giusina in Cucina. Alla Chiesa della Catena sono previsti il concerto di Claudio Covato e la mostra “Lenzuola al vento”. Il contest è annunciato anche dai canali della conduttrice per il 6 agosto a Salemi.

Musei aperti e una sagra senza plastica

La manifestazione sarà interamente plastic free. Piatti, bicchieri e materiali di servizio saranno ecologici e biodegradabili.

La scelta rientra negli standard della Sagra di Qualità, il riconoscimento assegnato dall’Unione nazionale delle Pro Loco alle manifestazioni capaci di tutelare tradizioni, prodotti locali e identità dei territori. La Sagra della Busiata di Salemi figura tra quelle riconosciute dall’Unpli.

Durante le serate sarà possibile visitare musei, chiese e luoghi culturali del centro storico grazie alle aperture straordinarie. Spazio anche alle famiglie, con laboratori e attività dedicate ai bambini.

Ingresso gratuito e bus navetta

L’ingresso alla Sagra della Busiata è gratuito. Per raggiungere il centro storico sarà disponibile un bus navetta tra piazza Scalisi e piazza Libertà.

Il biglietto di andata e ritorno costa 2 euro. Il servizio sarà attivo dalle 17.30 all’1.30.

La manifestazione è promossa dal Comune di Salemi con la Pro Loco Salemi, l’Unpli e i ristoratori locali.

«È la festa della nostra tradizione, che cresce ogni anno grazie al lavoro di istituzioni, associazioni, ristoratori e cittadini», dichiarano il sindaco Vito Scalisi e gli assessori Salvatore Caruccio e Pietro Crimi.



