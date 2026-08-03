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» Tasse e tributi
03/08/2026 16:15:00

Alcamo, Tari più leggera nel 2026: bollette ridotte fino a 35 euro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-08-2026/1785763067-0-alcamo-tari-piu-leggera-nel-2026-bollette-ridotte-fino-a-35-euro.jpg

Buone notizie per i contribuenti di Alcamo. Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti 2026-2029 e le nuove tariffe Tari, che prevedono una riduzione dell'imposta per famiglie e attività.

 

La novità principale riguarda proprio le bollette: nel 2026 i cittadini pagheranno tra i 30 e i 35 euro in meno rispetto all'anno precedente. Il costo complessivo del servizio resta pari a 12,5 milioni di euro l'anno.

La diminuzione della Tari è stata resa possibile grazie ai risultati della lotta all'evasione fiscale, che ha consentito al Comune di recuperare circa 850 mila euro, e alle buone performance della raccolta differenziata, che ad Alcamo ha raggiunto ormai il 69%.

 

Il Piano economico è stato redatto secondo il metodo tariffario previsto da ARERA, l'Autorità di regolazione per energia, reti, ambiente e rifiuti.

A contribuire al miglioramento del servizio è anche il sistema di raccolta porta a porta, affidato dal dicembre 2021 alla Roma Costruzioni, che oltre al ritiro dei rifiuti promuove iniziative di educazione ambientale nelle scuole, attività informative rivolte ai cittadini con brochure anche in più lingue e il funzionamento del Centro comunale di raccolta di contrada Vallone Monaco, dove è possibile conferire direttamente diverse tipologie di rifiuti.



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