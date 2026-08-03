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» Strade e traffico
03/08/2026 02:36:00

Scorrimento veloce di Marsala. "Ok i controlli sulla sicurezza, ma quando l'eliminazione del semaforo?"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-08-2026/scorrimento-veloce-di-marsala-ok-i-controlli-sulla-sicurezza-ma-quando-l-eliminazione-del-semaforo-450.jpg

Un ringraziamento per i controlli sulla sicurezza, ma anche un appello per risolvere una criticità che dura ormai da anni. È quello rivolto all'Amministrazione comunale da Aldo Sciacca, cittadino marsalese che ha inviato una lettera alla redazione.

 

Sciacca prende atto dei controlli effettuati nella galleria San Filippo e Giacomo dello Scorrimento veloce, in particolare sulla presenza e sulla manutenzione degli estintori, sottolineando l'importanza delle verifiche per garantire la sicurezza degli automobilisti.

 

Nella lettera, però, richiama l'attenzione soprattutto sul problema del senso unico alternato, regolato dal semaforo, che continua a provocare rallentamenti e lunghe code.

«Mi auguro che il sindaco e l'Amministrazione comunale, insieme agli enti competenti, possano trovare una soluzione definitiva», scrive Sciacca, chiedendo un intervento che consenta di superare l'attuale situazione e migliorare la viabilità in uno dei principali collegamenti della città.



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