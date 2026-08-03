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Cultura

» Sociale
03/08/2026 22:26:00

Salemi e Marsala sostengono la missione di padre Enzo Amato in Ecuador

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Un aiuto concreto dalla diocesi di Mazara del Vallo per sostenere i progetti di solidarietà di padre Enzo Amato in Ecuador. La parrocchia Maria Santissima della Confusione di Salemi ha raccolto e inviato 2.000 euro destinati alla mensa per gli anziani della parrocchia di San José, a Paute-Cuenca.

 

Il contributo servirà a sostenere un'iniziativa che ogni domenica offre il pranzo a circa 80 anziani, provenienti da una sessantina di comunità e frazioni del territorio. Molti di loro raggiungono Paute per partecipare al mercato e alla celebrazione della messa, trovando poi nei locali parrocchiali un momento di condivisione e assistenza.

 

La mensa è nata al termine dell'Avvento 2024 insieme alla Caritas parrocchiale, coinvolgendo giovani e adulti in un percorso di volontariato e servizio. Grazie ai fondi raccolti a Salemi è stato possibile adeguare gli spazi destinati all'attività, con interventi sulla cucina, la dispensa e i servizi igienici.

 

Un secondo gesto di solidarietà arriva da Marsala. L'Oratorio della Chiesa Madre ha infatti inviato 600 euro per sostenere il progetto di adozione a distanza degli studenti ospitati nella residenza universitaria Santa Maria del Paradiso di Pomasqui, a Quito.

 

La struttura, sostenuta negli anni anche dalla Caritas diocesana di Mazara del Vallo e dall'associazione marsalese "Amici del Terzo Mondo", ha consentito a oltre 25 giovani di completare gli studi universitari e inserirsi nel mondo del lavoro.

 

Due iniziative che confermano il legame tra le comunità di Salemi e Marsala e la missione di padre Enzo Amato, impegnato da anni in Ecuador in progetti di assistenza, formazione e promozione sociale.



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